David Guerra, presidente del Sporting: “Sin los abonados, los fichajes que hemos hecho no serían posibles”

¿Qué club se ha encontrado?

Un club con potencial increíble. Cuando desde el Grupo surge la oportunidad de tener al Sporting en el radar y que fuera una realidad, veíamos desde fuera que el Sporting era un gran club: por historia, Mareo, afición, El Molinón... Por todo lo que significa el Sporting. Alejandro (Irarragorri) lo ha repetido. El pasado era fascinante, el presente, que tenemos que revisar es complicado, y el futuro consideramos que es brillante por el potencial que tiene el club. Nos hemos encontrado una organización que tiene carencias, pero gente que quiere mejorar y ayudar. Hay gente que pone al club como prioridad; que lo dan todo por el Sporting. Eso es un valor intangible, una maravilla.

Trabajáis en modernizar todas las estructuras.

Esa es una de las claves del Grupo. Basamos el modelo en la mejora de la infraestructura, la mejora de la estructura y los procesos que hay entre las diferentes estructuras. Un poco de cada cosa es lo que vamos a aplicar en líneas generales. Por supuesto, hay unos departamentos que necesitan unas cosas; otros necesitan otras… Al final con mucha humildad traemos nuestra experiencia, traemos la fuerza de Orlegi con los servicios compartidos en este modelo que quizás convenga explicar en detalle: contamos con profesionales especializados en distintas áreas y que están intentando ayudando en diferentes áreas al club a alcanzar un nivel de profesionalización y de excelencia que es el queremos. Lo más importante es que cualquiera que está en la organización tiene ganas de mejorar.

A veces cuando se llega a un club o a una propiedad nueva se encuentra con sorpresas desagradables. ¿Os habéis encontrado sorpresas desagradables?

No lo llamaría desagradable. Había dinámicas establecidas en el club y que estaban lastrando la organización. Eran dinámicas descendentes. En el ámbito económico, en el ámbito deportivo, que vivimos el año pasado. Pero no diría desagradable. Al revés. Fue más el ver que no se están haciendo algunas cosas. Lo más positivo es la voluntad de la gente a cambiar.

¿Cuáles?

El ámbito deportivo… Sabíamos que el club venía con el resultado más negativo de su historia. Esa dinámica no era positiva. Y en los últimos años ya se veía esa dinámica negativa. Igual que en la gestión económica en cómo se relacionaba el club fuera de la estructura. Por ejemplo, en los propios aficionados. Había que darles más atención. Estamos focalizándonos en darles un servicio mejor, en qué se sientan parte de la organización. Escucharlos. Que sean partícipes de las decisiones. O los propios sponsors. Creo que tampoco se le estaba atendiendo. O al menos se estaba poniendo en la situación de mercado que uno consideraba. Ejemplos de una tendencia que iba en diferentes ámbitos.

Con la ampliación de capital, el dinero recaudado por la venta de Manu al Aris y la exitosa campaña de abonados: ¿Estará el Sporting entre los ocho primeros topes salariales de la categoría?

No conocemos en detalles todos los límites salariales. Lo que sí sabemos es que hemos hecho el mayor esfuerzo posible por incrementar ese tope salarial.

¿Manejáis al menos una cifra?

Sigue cambiando en estas fechas, oscila. Tenemos que continuar con la campaña de abonados, la ampliación de capital… No me gustaría dar un número.

"Ahora tenemos que ver los resultados, pero hemos dado lo máximo que podemos".

¿Ha sorprendido al Grupo Orlegi las estrictas reglas financieras de La Liga con el tope salarial?

No, no sorprende. Lo que sorprende es que haya tantas clausulas; que no entre en detalle y vea todas esas clausulas. Pero eso a mí no sorprende en absoluto. Porque además está alineado con la manera que tenemos de gestionar los clubes. El Grupo Orlegi viene del mundo de los negocios y aplica ese modelo a la parte del fútbol; a una gestión basada en control financiero y administrativo y a partir de ahí ir creciendo con unas bases sólidas, realistas, crecer hacia el futuro. Nosotros no nos comprometemos con algo que no tengamos. Esa visión está muy alineada con lo que es La Liga. La Liga lo que hace es poner un tope, un ancla, para que los clubes no gasten lo que no tienen. Podemos entrar en debates en la Premier, los fichajes… Pero creemos en un modelo basado en el control y en el que todos juguemos con las mismas reglas. Entonces no nos ha sorprendido. Yo trabajé en la Liga. Y el propio Alejandro ha trabajado en la Liga y conoce cómo es la estructura. ¿Qué nos gustaría que fuera de otra manera? Pues en algunos momentos sí. Con estas reglas tenemos que jugar; y con estas reglas tenemos que armar el equipo más competitivo posible. Creo que hasta ahora hemos hecho ese esfuerzo. Ahora tenemos que ver los resultados, pero hemos dado lo máximo que podemos.

¿Hay algún problema con las inscripciones?

No, ninguno. Las inscripciones siguen su curso durante la semana. Es un tema de papeleo.

¿Qué incidencia ha tenido el éxito de la campaña de abonados en el proyecto deportivo?

En primer lugar, hay que dar las gracias a la afición. Hay que valorar que más de un 95% de renovaciones es algo increíble. Tiene un valor incalculable. No nos marcamos un techo. Superamos los 19.000, vamos a por los 20.000, luego a por 21.000. Y así hasta ver donde podemos llegar. De momento, está siendo increíble la respuesta de la afición. El ambiente que se vio en la presentación fue increíble. La gente está respondiendo. Nosotros fuimos claros desde el principio: venimos a comprometer, ahí está la ampliación de capital, pero solo un porcentaje de la ampliación de capital podría ir al límite salarial. Y sabíamos que teníamos que aumentar los ingresos. Lo dijimos claramente. Venimos a comprometernos para traer los recursos del Grupo y hacer los fichajes más competitivos posibles e ilusionantes, como dije. Venimos a hacer esto.

Pero la respuesta de los aficionados ha sido clave en los fichajes de Cote, Cali, Jony…

Sin duda. Pero sin duda. Sin los abonados, esos fichajes no serían posibles. No serían posibles porque ese es uno de los baremos que usa La Liga.

¿Tenéis estipulado una cuantía?

No lo sé cuantificar exactamente, pero que el límite salarial se haya podido aumentar ha sido por un tema de los ingresos.

¿Os ha sorprendido la respuesta de la afición?

Lo venía hablando hoy… Lo que viví en la presentación del otro día: ¡fue impresionante! Si un aficionado siente eso, quien soy yo para decir lo contrario. Es fascinante ver el cariño y compromiso de la afición. La ilusión nos está desbordando. Pero creo que debemos tener la cabeza fría. Pies en el suelo.

"El mundo del fútbol es una cuestión cíclica: hay muy pocos equipos que estén todo el tiempo arriba"

¿Puede llevar esa euforia a la excesiva presión?

Tenemos que tener los pies en el suelo. Cuando venga un resultado malo… El mundo del fútbol es una cuestión cíclica: hay muy pocos equipos que estén todo el tiempo arriba. E incluso aquellos que están arriba, tienen malos momentos. Nuestra labor es recordar que estamos para construir un proyecto sostenible en el medio y largo plazo. Estamos aquí porque tenemos el objetivo de posicionar al Sporting donde se merece, que es Primera División. Pero no sabemos si eso será mañana, pasado mañana o al día siguiente.

¿Pero a Orlegi no le daría vértigo si en tres años el Sporting sigue sin pisar Primera División?

Claro, claro, como a todos. Pero sabemos que es un proyecto a medio plazo. Vamos a poner las bases para que esto suceda. No me quiero poner un límite temporal; espero que sea cuanto antes. A base de construir, creo que es sentido común, cuanto más arriba quedas consecutivamente al final tiene más opciones de límite salarial para llegar a Primera. Estamos haciendo el esfuerzo.

Otros grupos inversores que parecían potentes cuando compraron clubes acabaron por dar una espantada cuando las cosas no les iban como querían por dinero o por objetivos deportivos. ¿Debe temer el sportinguismo una espantada si no hay ascenso a Primera en el corto plazo?

No. El proyecto es a medio o largo plazo. Es crear sostenibilidad y las bases de un éxito que creemos que va a llegar. Los otros proyectos del pasado, en Santos Laguna, Atlas, nos avalan. Hemos venido con el convencimiento y toda la fuerza para quedarnos. Con el compromiso de Alejandro, involucrado en el aspecto social. Ni mucho menos habrá espantada. Es todo lo contrario. Lo dije antes: cabeza fría y pies en la tierra. Vendrán malos momentos, que habrá que aguantar.

¿Puede la afición volver a soñar con un Sporting europeo a medio plazo?

Respondo con un ejemplo: ¿alguien pensaba que El Molinón fuera sede de un Mundial? Ese es el ejemplo de la ambición que tenemos. En el mundo del fútbol decir dónde vamos a jugar en tres años es una quimera

Habla de que El Molinón sea seda del Mundial 2030. ¿Sois muy optimistas?

Estamos ilusionados y convencidos. No concebimos un Mundial en España donde no esté El Molinón. Además vemos la oportunidad que tiene esta candidatura, que es la de Asturias, de tener un impacto económico y social importante.

La ampliación de El Molinón a 40.000 espectadores va a ser muy costosa. ¿Habéis cuantificado ya cuánto dinero puede costar?

No lo tenemos cuantificado. Tenemos estos dos meses para crear y presentar el proyecto. Hasta finales de septiembre tenemos para presentar el proyecto a la Federación. Estamos en los procesos de estudio. Analizando todos los condicionantes. Lógicamente 40.000 asientos netos, va a requerir una inversión.

¿Cómo se conseguirá esa financiación?

El modelo tedremos que trabajarlo. Lo importante es que tanto el Ayuntamiento, el Principado como nosotros vamos juntos en esta dirección.

¿El naming de El Molinón puede ser otra palanca económica para generar ingresos?

No está en el proyecto. A día de hoy no está. De cara al futuro ya veremos.

¿No se verá después una imagen de El Molinón algo desangelada con más de 40.000 asientos?

Cuando llegue ese momento… En su momento se redujo el aforo. Creemos que los tiempos cambian. Cuando llegue el momento lo veremos

¿Una de las palancas económicas para costear la ampliación podría ser CVC?

Tenemos en nuestra mano los recursos. No sé hasta qué punto será CVC o será otro modelo que tengamos encima de la mesa. No nos cerramos a ningún escenario.

"Vemos con claridad que Mareo tiene que convertirse en el mejor centro de alto rendimiento de España"

Mareo

La anterior propiedad tenía en marcha un planteamiento muy concreto con ese dinero del CVC: ya había puesto en marcha una ampliación de las instalaciones de Mareo con la compra de la finca La Marruca.

Mareo es una prioridad para nosotros. Vemos con claridad que tiene que convertirse en el mejor centro de alto rendimiento de España. Claramente. De ahí parten los valores, el desarrollo de talento, las bases del club de cara al futuro… Cuando uno entra en Mareo, ve un lugar con mucho potencial. Hablo del Mareo actual. En eso tenemos que focalizarnos: en mejorar el Mareo que tenemos. Y en cómo cimentar a través de ahí el crecimiento. Hay tres líneas fundamentales: la cultura organizativa, el tema de los procesos, que es algo que tenemos que implantar desde el principio en Mareo; la parte de infraestructura, que tenemos que mejorar, nos va a llevar a nuevos modelos de negocio; y organizativamente los valores, la cultura, para que la excelencia desde la base sea el objetivo para llegar al primer equipo.

¿Existe la opción de que se venda La Marruca?

Lo que suceda de cara al futuro…. Prioridad es mejorar Mareo actual, y ya veremos de cara al futuro.

¿Necesita Mareo más metros?

Creemos que necesita mejorar lo que tiene. Luego ya veremos.

¿Lezama puede ser un buen espejo?

Uno cuando dice Mareo no dice Lezama. Mareo es eso. El problema es que ha habido una inercia en la que se ha ido dejando… Pero Mareo significa para la gente eso. Mareo es ese lugar de desarrollo de talento. Ahora que en los últimos años no ha sido así… Cuando estábamos en ese proceso de compra, salió la noticia de esos dos chicos que se iban al Villareal. ¿Quién les va a culpar como padres si en ese momento Mareo no les ofrece lo mejor? No podemos culpar al Villarreal. Tenemos que mejorar. Tenemos la prioridad que Mareo sea un centro de alto rendimiento.

¿La gestión de Fran Villalba está siendo uno de los asuntos más complicados de gestionar?

Es parte del fútbol. Hay diferentes opiniones respecto a las situaciones. En este caso Fran, como otro jugador, es un activo del club. No lo vamos a malvender. Ni a posicionar a cualquiera. Son jugadores que tienen un valor del mercado.

Es decir: a pesar de su firme intención de salir, ¿no os lo vais a quitar de encima?

En absoluto. De hecho, está inscrito.

¿Os sorprende su comportamiento?

Cada jugador tiene una manera de ser y una manera de afrontar las cosas. Nosotros tenemos nuestra manera de trabajar. Hay cuestiones que no podemos controlar.

¿Qué supone para el proyecto Orlegi conseguir renovar a Djuka hasta 2027?

Todas las negociaciones tienen sus dificultades. Teníamos claro desde el principio que los destinos de Djuka y el Sporting están entrelazados. Para el club, Djuka significa mucho. Y él valora mucho el Sporting y la ciudad, como su familia. Luego en las negociaciones siempre hay cuestiones que negociar. Pero la voluntad ha estado unida.

¿De qué os sentís más orgullosos?

De la llegada. Cuando uno llega a un lugar nuevo, siempre se mira con recelo. Nos sentimos orgullos de la acogida. Creo que se hizo un buen trabajo. Las primeras decisiones han sido bien acogidas. Que se valore la manera de actuar del Grupo Orlegi, nos llena de orgullo.

Salomon Behar y Andrés Cornesa, personas de la confianza de Orlegi, están reforzando el área deportiva del Sporting. ¿Qué papel tienen?

Nosotros tenemos una estructura de liderazgo, que maneja la estrategia del Grupo: el comité de dirección de Orlegi. Y debajo, una unidad que llamamos servicios compartidos. Estos servicios compartidos trabajan desde oficinas en Ciudad de México, Nueva York, y ahora también en Gijón. Estos servicios ayudan a los clubes en el día a día: refuerzan a Atlas, Santos y en este caso al Sporting. Salomon y Andrés forman parte de estos servicios compartidos; integran una estructura, una unidad, que apoya al área deportiva al Sporting en su desarrollo. Pero como hay en otras áreas: en marketing, comunicación, control financiero… Nosotros tenemos un área muy especializada en Trate, Business Intelligence, en la aplicación de datos y negocio…

La salida de David Fernández…

No la esperábamos. Vino con toda la ilusión. Fue apenas un mes de trabajo intenso y decisiones profundas. Alabo su profesionalidad. Vino con una situación personal delicada. Circunstancias personales le llamaron para tener que volver. Cuando lo personal se cruza, no podemos decir nada. Que él tome otra decisión profesional después…

¿No fue entonces la llamada del Barça la que le empujó a salir?

No. Creo en la palabra de David, y en la persona que tuve delante. Tengo claro a la persona que teníamos delante y el profesional que tuvimos. Él estaba convencido de venir a Mareo: tuvo otras ofertas antes, incluso la del Barça. La decisión personal que nos trasmitió es la que nos convence.

Lleváis ya un mes de trabajo sobre el campo: ¿Habrá más cambios en el club? ¿En el organigrama?

En situaciones personales. En gente que sigue en el club, pero que podría salir en los próximos meses. Estamos en ese proceso de aprendizaje y ajuste. Lo que nos hemos encontrado es honestamente positivo y ganas de estar en la organización. En la mayor parte de los casos, el grupo de trabajo van a continuar. Traeremos talento. Y entre todos, sumaremos.

Es decir: confirma que va a reforzar la estructura.

Sí… No sé con cuantos. Pero algún profesional traeremos. Para empezar, tenemos una vacante en la parte de cantera, que esperamos anunciar cuanto antes, y alguna en la parte de negocio, que esperamos anunciar cuanto antes también. Estamos abiertos al talento y a la mejora.

¿Dudasteis en alguna de las primeras decisiones que tomasteis de prescindir de algunos profesionales?

En las primeras decisiones que tomamos, no dudamos en ninguna.

"Joaquín es uno de lo mejores representantes y portavoces que tenemos"

Con Joaquín nunca hubo duda…

Es un enorme personal. Nos ha demostrado que es una persona muy válida para la organización. Está dispuesto a mejorar, asumir cosas y estar cerca de todos. Nos ha agradecido el trabajo y que lo hayamos incluido. Joaquín es uno de lo mejores representantes y portavoces que tenemos. Trabajando con él y viajando con él, uno se da cuenta de la calidad humana que tiene. Él siempre quiere hacer más. La gente pensaba que íbamos a cambiar todo; hay cuestiones que claro que hay que cambiar, pero en otras hay que valorar la experiencia.

¿Habéis rechazado ofertas por futbolistas?

¿Rechazar ofertas? Negociar siempre. Hay un precio del mercado para nuestros jugadores.

¿Hay necesidad de vender?

No hay necesidad. Ahora mismo, no hay necesidad. Lo que está claro es que si hay voluntades que no están con el compromiso necesario, entre todos tenemos que buscar la mejor solución. Aquí no se va abrir la puerta a que un jugador salga por debajo de su valor.

¿Existe la opción a que el Sporting haga un “stage” en México?

Sería maravilloso. Igual que equipos mexicanos vengan aquí. ¿Por qué no?

¿Puede temer la afición a que algún jugador importante recorra el camino opuesto a Jordan Carrillo y se vaya del Sporting a México?

No lo veo como un incordio; lo veo como una oportunidad. Es una oportunidad que vemos como Grupo y ojalá se empiece a dar más en todos los niveles de la organización: que para los chicos que están en Mareo puedan salir y conocer el fútbol de Norteamérica o México pueda ser una oportunidad. Igual que el talento de México tenga las puertas abiertas del Sporting.

¿La prioridad de Orlegi es México antes que el Sporting?

Hemos tenido en México durante años a Santos Laguna como único club. Después llegó Atlas, y Atlas por el gran trabajo de Pepe (Riestra) fue dos veces campeón. Es lógico que haya un debate en torno a la multipropiedad sobre cuál es la prioridad. No existe una prioridad que sea México o el Sporting; es una prioridad global. Y hemos entendido que Jordan, siendo un gran activo en México, es un enorme futbolista para aprovecharlo aquí en España. Un chico joven con ese talento, la oportunidad de Europa es una enorme oportunidad. Lo hemos visto poco, por ahora, pero tiene un enorme talento. Ojalá podamos disfrutarlo al máximo potencial, porque es una maravilla.

¿Qué supone Abelardo para el proyecto?

El compromiso que demuestra, la manera de entender la vida, con nuestro mismo ADN de servir a la comunidad, el ser cómo es, tiene un recorrido grande con nosotros.

¿Está la plantilla cerrada?

Hasta que no termine el mercado, no sé puede dar la plantilla por cerrada.

¿Queda músculo financiero para optar a inversiones de jugadores importantes?

Han venido jugadores muy importantes, que son el grueso de nuestro equipo. Lo que venga va a ayudar. El grueso está aquí: Cali, Jony, Cote. De aquí al final de mercado, habrá movimientos.

Alejandro Irarragorri comentó la importancia de desarrollar sinergias con empresas de la región. ¿Ya hay compromisos?

Teníamos acuerdos en marcha. Con el tema de nuestros palcos, hemos tenido una gran acogida; y hubo un ajuste de precios. Ese es un caso real. Las empresas nos están acogiendo. Ojalá en el corto plazo, pero seguro en el medio tendremos una gran respuesta.

Habéis heredado un compromiso con Puma. ¿Estáis conformes con los diseños?

La camiseta principal, que es la más importante, es continuista y tiene detalles referentes a Gijón que nos han gustado. Dentro de que no pudimos hacer nada, …. Nosotros le hemos dado el mayor vuelo posible: la camisetona, hacer partícipes a los aficionados, y, a partir de ahí, construir.

Da la sensación que estáis metidos en una carrera positiva con Pachuca

Nosotros miramos nuestro proyecto. Confiamos en nuestro modelo. ¿Rivalidades o no? Nos importa nuestro modelo.

¿Intentareis normalizar las relaciones con el Oviedo?

Creo que hay que darle normalidad a toda la situación. Pero no solo a nivel de directiva, también al de aficionado. No sabéis la cantidad de gente que se me ha acercado y dice ‘¿por qué no podemos ir a Oviedo siendo del Sporting?’.

¿Le gustaría vivir un derbi asturiano con normalidad?

Pues mira… No sé si será posible por cómo determina la Policía la seguridad. En mundo ideal, sin duda. Pero en la realidad actual, no tengo ni idea. Está en mis manos acercar posturas defendiendo los intereses de nuestros aficionados, pero normalizar lo que estamos viviendo en el fútbol. No tiene sentido que a una empresa le pidamos normalizar la situación en Asturias y que se dejen de partidismo, cuando no tomamos esa decisión. Por supuesto que sí.

¿Habrá comida de directivas?

Cuando llegue el momento, lo veremos.