Abelardo se pronuncia sobre Laguardia, su gran deseo: "Que vengano es fácil"

Las cuentas están claras para el Sporting para estas algo más de dos semanas que quedan hasta el cierre de mercado. Faltan dos refuerzos más. "No contemplo un tercer fichaje en este tiempo, no lo hemos hablado", reconoció ayer Abelardo. La guinda al pastel para el proyecto actual la pondrán un central y un delantero. Para el eje de la zaga, el gran deseo del Pitu, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, es Víctor Laguardia, que se encuentra libre tras finalizar su contrato por el Alavés. Aunque la operación a día de hoy es muy complicado, en el club no pierden la esperanza de poderla materializar.

El propio Abelardo reconoció ayer el interés en la previa del partido ante el Mirandés, aunque matizando esa dificultad de poder cerrar a un jugador con el que ya compartió vestuario, al entrenarlo en el Alavés. "Es casi mi segundo hijo deportivo, lo quiero muchísimo, es un ejemplo en todos los sentidos", ensalzó el Pitu al zaguero. "No es fácil que venga aquí; no es imposible, pero es muy difícil", reconoció. Tras la marcha de los cuatro centrales de la pasada campaña –Babin, Marc Valiente, Borja López y Berrocal– el Sporting firmó la incorporación de Insua y a Cali Izquierdoz, por lo que aún necesitaría un zaguero más. El club peina el mercado y trabaja en todos los parámetros económicos para encajar las piezas que le agradan. La de Laguardia es una de las que más gustan, pero otros equipos de la categoría también le siguen de cerca. A ello se suma también esa necesidad de encontrar otro atacante más, que complemente a Djuka y Cristo González. "Necesitamos un par de jugadores, central y delantero de referencia, pero estoy muy contento con las incorporaciones que hemos hecho", destacó el técnico rojiblanco. El Sporting se ha reforzado este verano con nueve futbolistas: Pablo Insua, Cali Izquierdoz, Pol Valentín, Cote, Zarfino, Jony, Otero, Jordan y Cristo González. La buena campaña de abonados, sumada a la ampliación de capital prevista, permitirá contar con un margen salarial más amplio, pero aun así el Sporting deberá hilar fino para cerrar esos dos fichajes, que llegarían ya con la competición iniciada. No solo en los refuerzos ha trabajado Orlegi desde su llegada. También lo han hecho en las renovaciones, como la de Djuka, ligado ahora al club hasta 2027. O el estudio de ofrecer la continuidad a José Gragera. En el capítulo de salidas, a Gaspar se le ha planteado salir cedido; Villalba, que quiere irse, mientras que a Nacho Méndez y Campuzano el Pitu les ha trasladado que tendrán difícil jugar.