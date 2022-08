El güelu de Cote ya lo vio venir: "José Ángel volvió en forma y ye a lo que acostumbra"

Cumplió 90 años en abril y, a pesar de que las piernas limitan los largos paseos de otras veces, conserva una ágil memoria para repasar la evolución de un nieto al que crió en la vida y en el fútbol. José Díaz Bravo, Pepe, abuelo y mentor de Cote, atiende a LA NUEVA ESPAÑA en Roces, el barrio de la familia, donde empezó todo. Se le ve feliz por tener al guaje de vuelta en el Sporting y convertido, además, en protagonista. Autor de dos asistencias en la goleada al Andorra (4-1) -suma tres pases de gol en dos jornadas-, Pepe todo esto ya lo vio venir. "Volvió en forma y ye a lo que acostumbra. Centrar balones y pegar esas arrancadas siempre lo hizo muy bien", resume con una sonrisa de satisfacción en los labios.

"¿Contar con que volvía este año? Fijo, fijo, no, pero sabía que antes de retirase él iba a venir a jugar aquí", comenta sobre el fichaje de José Ángel por el Sporting. "No ves que él pa lejos no quería ir. Ya fue a Roma y después siempre escogía por aquí cerca", continúa. Al conjunto romanista le siguieron Real Sociedad, Oporto, Villarreal, Eibar y Osasuna. En todos esos campos estuvo el "güelu" apoyando, "por supuesto". "Antes de ir a la Real Sociedad tuvo una oferta de la Juventus, pero quedaba muy lejos", añade, sin perder el tono jovial de una conversación que acerca a un hombre clave en la carrera del lateral rojiblanco. Ahora lo vuelve a tener "casi todos los días" por su salón. Cote suele ir a comer a casa de su madre, Olga, que también vive en Roces. Antes o después, no falta la visita al abuelo en la calle Salvador Allende.

"Antes íbamos mucho a practicar a la pista de fútbol-sala de Roces. Entonces ya parecía que iba a llegar a algo. Hasta desayunaba con el balón", recuerda sobre las primeras patadas a la pelota con su nieto. Pepe, sabedor de la talentosa zurda de José Ángel, le insistía en mejorar con la diestra. "Le ponía un cono para que tirara a darle con la derecha. No quería. Menudas lloreras. Ahora ya ve que la utiliza mucho. No tan bien como la izquierda, pero casi", subraya. Las mismas lágrimas derramó aquel crío cuando fue con Pepe por primera vez a Mareo. Era benjamín, destacaba en La Braña, acababa de fichar por el Sporting y le asustaban los cambios. A aquel primer viaje, a pie, desde Roces y atajando "por el camín de La Marruca" le siguieron otros muchos durante los 12 años que precedieron a su llegada al primer equipo. A Cote, como a otros tantos, lo descubrió "El Negro", ya fallecido.

"Alguno marcará, ya lo verás. Todo los años cae alguno", dice Pepe sobre la posibilidad de que entre tanta asistencia, el guaje también vea puerta. "Fui a El Molinón a ver el partido. No hablé todavía con él, porque después marchó a León a pasar el descanso, pero cuando le vea le daré la enhorabuena por esos dos centros que puso. Pero lo normal, ¿eh?, sin ensalzarlo mucho. No ye nada creído, al contrario, no le gusta el protagonismo, pero...", dice Pepe, sin perder esa mano izquierda que ha ayudado a que José Ángel tenga un palmarés envidiable. "Era bueno ascender este año, pero ye muy complicado. A ver qué pasa", concluye antes de despedirse ante el mural que en Roces recuerda, desde hace años, al ídolo del barrio, su nieto.