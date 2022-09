Abelardo: "La vuelta de Rivera depende de él; un día tiene una molestia en el pie, otro día problemas en la espalda, ahora parece que en el gemelo..."

Abelardo Fernández recalcó este mediodía la dificultad del partido que el Sporting juega mañana en El Molinón ante el Ibiza, "uno de los equipos que más me han gustado". El técnico rojiblanco admitió además que la vuelta de Christian Rivera "depende de él; un día tiene una molestia en el pie, otro día problemas en la espalda, ahora parece que en el gemelo..."

Ibiza

"El Ibiza es un rival duro, de los que más me han gustado de la categoría por lo visto hasta el momento"

Christian Rivera

"Lo de Rivera depende de él. Un día tiene una molestia en el pie, otro día problemas en la espalda, ahora parece que en el gemelo.. Depende de él. Cuando él esté bien lo podré utilizar y decidir si entra en las convocatorias, si es titular.."

¿Decepcionado?

"No es que esté decepcionado o no con él. No finge nada, está claro... pero no está pudiendo entrenar por sus molestias. Todos los pivotes parten de la misma situación para mí. El problema creo que ya viene de atrás, y que el año pasado ya tuvo poca participación por el tema de lesiones."

¿Problemas defensivos?

"El hecho de que nos hayan hecho goles ganándonos el espacio a la espalda creo que responde a un problema colectivo. En general no hay centrales especialmente rápidos, y no creo que tengamos centrales lentos. Es algo colectivo, no solo de los defensas, es un problema de presión, la distancia entre líneas.. Queremos apretar arriba y con la defensa adelantada."

¿Cuál es el objetivo?

"El año que tuvimos la suerte de ascender (Sporting de los guajes) el objetivo era la permanencia. No creíamos tener equipo para ascender. Después de seis jornadas, yo ahora no puedo sacar conclusiones de dónde estaremos a final de temporada. El objetivo es competir cada partido; en estos seis partidos hay algunos que no lo hemos hecho. La temporada es muy larga, hay que tener suerte con las lesiones y en otros detalles.. Pero yo estoy tranquilo viéndolos entrenar, estoy convencido de que ganaremos partidos. Tratamos de preparar los partidos de la mejor manera posible y el equipo me gusta lo que transmite."

Parón FIFA

"Me gustaría que Segunda parase en fechas internacionales, pero no creo que vaya a cambiar y yo poco puedo hacer. Gragera y Djuka venían siendo titulares, pero es raro que en una convocatoria no haya bajas, tenemos que contar con ello. Es un tema de prestigio que tengamos dos internacionales. Seguro que quienes le suplen lo harán muy bien."

Jony

"Hay que seguir con el proceso de recuperación de Jony, estos días ha entrenado bastante fuerte. Solo ha realizado un par de entrenos con el grupo al completo. Es importante para él y para todos que esté en la convocatoria. Veremos mañana si lo utilizamos o no."

Estilo de juego

"Contra el Burgos con más posesión creo que el equipo estuvo bien en creación y tras pérdida. Ese partido fue más mérito de cómo defendió el Burgos que no el hecho de que hiciéramos un mal partido. Cristo es un jugador creativo, nuestros tres pivotes disponibles para mañana son ofensivos, Otero y Aitor son ofensivos y creativos.. Creo que siempre busco gente en las alineaciones que sea ofensiva, también nuestros laterales.. Busco pensar en cómo hacer daño al rival de una forma u otra: con protagonismo de balón o sin él"

Nacho Méndez

"Nacho es un jugador más. Hablé con él y le dije que no era una situación fácil, por circunstancias no ha salido y ahora es uno más. Para el centro del campo para mañana están él, Pedro y Gio. Es uno más del grupo y tiene opciones de ser titular o de sumar minutos si no es de inicio."

"Los tres pivotes que tenemos para mañana son más de perfil ofensivo, lo hemos hablado con ellos, precisamente con un rival que buscan esa espalda de los pivotes rivales y esa verticalidad buscando el robo por dentro. No es que me preocupe, pero sí tenemos que incidir más en ello. Pedro, Gio y Nacho no tienen que pensar solo en ofensivo sino también en la faceta defensiva."

Plan mañana

"No voy a decir quién será titular mañana para no dar pistas. Milo o Bamba tienen que pasar el periodo de adaptación y Axel, a pesar de la barrera del idioma, está aprendiendo muy bien. Creo que Milo nos debe dar más de lo que nos ha dado hasta ahora en entrenos y partidos. Lo he hablado con él, le cuesta expresarse en el campo. Espero más de Milo y creo que lo puede dar. El club lo ha fichado con esa perspectiva de futuro."