Javi Fuego, sobre su ruptura con Rico: "Me tachó de chivato"

Javi Fuego, exjugador del Sporting, explicó ayer su parecer sobre su ruptura con Javi Rico, quien fuera director deportivo del club rojiblanco hasta el pasado verano. El exmediocentro, en una entrevista a la Cadena Ser, señaló como "punto de inflexión" del divorcio entre los dos el brote de covid que afectó a la plantilla rojiblanca. "Estoy en mi casa en Pola de Siero y me llegan informaciones de todos los lados... Hay cosas subjetivas de la relación de Javi Rico conmigo, pero hay cosas objetivas, y es que Rico puso palabras en mi boca delante de mis compañeros para ponerme en contra de ellos", explicó el jugador. "Cosas que no dije, pero el vestuario lo sabía", añadió. Fuego comentó que todo estalló en ese momento, y que la relación de ambos se convirtió en irreconciliable. "A raíz de ahí la relación se rompe y es imposible que pueda tener una relación personal ni laboral con Rico", añadió. "A mí me señala. Él dice que quien da cierta información de los jugadores soy yo. A mí me pone de chivato. Con 37 años no voy a aguantar eso", explicó.

Sobre la posición en este delicado asunto de Javier Fernández, el que entonces era máximo mandatario, comentó que "actuó como quiso". El exfutbolista explicó por qué decide ahora romper su silencio. "En mi última etapa en el Sporting no me callé nada. Me callé este año y pico por respeto a quien seguía allí y por no hacer sangre, pero es bueno que la afición sepa las cosas como son".