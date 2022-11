La peña rojiblanca Nunca Caminarás Solo celebró ayer su decimocuarto aniversario en su sede, con una gran fiesta del sportinguismo donde estuvieron presentes distintos colectivos. Al acto, caluroso, acudieron los miembros de esta asociación, habitual en los desplazamientos de La Mareona, como de la peña Carbonera y de la peña Los Escalones. El organismo que preside Herminio Martín ha decidido darle el clásico galardón Nunca Caminarás Solo a Djuka por su papel en la campaña 2021-2022.

El presidente lamenta el hecho de que no hayan acudido jugadores o miembros del club al aniversario de la peña. "Pedimos al club que viniese algún jugador. Nos habría gustado tener a Cote. Incluso ofrecíamos cambiar el día para que fuese por semana y no les coincidiera a los jugadores con un día de descanso después del partido en Huesca del viernes, pero no tuvimos respuesta", cuenta Herminio Martín.