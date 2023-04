Ramírez se lleva a Djuka a Cartagena y el club planifica ya la próxima campaña

El Sporting ha llegado a las últimas 6 jornadas en el mejor momento desde que Miguel Ángel Ramírez se hiciera cargo del banquillo. El equipo encadena cinco jornadas invicto y estuvo a un paso de sumar su tercera victoria consecutiva de no ser anulado con polémica el gol de Campuzano al Alavés. ¿Cambiaría Ramírez que en lugar de 6 jornadas quedaran 16 y así poder aspirar a continuar remontando puestos? "La realidad es la que es y no la puedo cambiar. No la cambio por ninguna. Venir aquí era una experiencia nueva, no lo cambio. No será nuevo nunca más, porque ya lo viví y aprendí de ello. Me ha hecho mejor entrenador. Quiero seguir mejorando y enfocado en ver cómo puedo ayudar al equipo en las seis jornadas que quedan", explicó ayer el entrenador del Sporting.

Lista de 25 futbolistas. "Llevamos a Djuka para que pueda estar con nosotros y porque vamos a entrenar dos sesiones allí. Él se ha encontrado bien y no hay motivos para no llevarle". Gestión arbitral. "Me surgen muchas preguntas, y certezas pocas. El error va a seguir existiendo independientemente de quién gestione los árbitros; a partir de ahí, todo lo que sea mejorar bienvenido sea". Marsà. "Le veo muy bien. Aprendió de aquella y sigue aprendiendo. Incluso más porque le ha sido caro volver a entrar. Al final el nivel individual va aumentando al nivel colectivo. Que esté bien el resto beneficia a cada uno a nivel individual y al equipo. Tiene que entrenar y trabajar para esperar la posibilidad de entrar". La portería. "Se gestiona en el presente. No voy a tomar decisiones de alinear por lo que pueda pasar a partir del 29 de mayo. Voy a alinear ahora entendiendo de rendimientos tanto entre semana como el fin de semana. Pichu está haciéndolo muy bien y Guille ha crecido muchísimo y no se lo está poniendo fácil. Al igual que lo está haciendo Flo. Tomo decisiones por el presente, pero no por cuestiones contractuales". Djuka ¿salida a México? "No lo hemos valorado (cambio de aires), al menos que yo tenga información. No hemos comentado nada a nivel interno". Nacho Martín. "Lo bueno es que tenemos volumen suficiente para alternar diferentes sistemas. A parte de Nacho, Christian viene entrenando muy bien y puede entrar. Lo están haciendo muy bien Pedro y Varane. Jordan entró y sale por un planteamiento distinto. Lo bueno es que tenemos muchas opciones". El puesto en la tabla. "Sé que es importante poder quedar lo más alto, no solo a nivel económico, a todos los niveles. Sabiendo, además, la temporada que ha vivido el club". Planes de futuro. "¿Si me veo aquí? Obvio. El club está trabajando en el futuro, pero intento estar lo más alejado posible. Sí que hay miembros del cuerpo técnico metidos para organizar una pretemporada, pero no lo estoy haciendo personalmente. No quiero descentrarme del presente". Sin relajación. "En el día a día no veo actitudes de ‘ya está todo hecho’. Marsà es un ejemplo, sus compañeros no le están regalando nada. Varane no quiere perder el puesto, y Pedro tampoco, y Jeraldino ya está viendo a Djuka en el campo, y tampoco. Estoy viendo a todos apretados. Eso influye en cómo compitamos el fin de semana".