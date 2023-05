Iván Cuéllar, capitán del Sporting de Gijón, declaró que "tenemos ganas" y que el derbi "es un partido importante". "No he jugado muchos; y los que he jugado no he ganado ninguno". El capitán reconoció sobre su finalización de contrato el 30 de junio que "es algo muy triste, porque no me quiero separar de lo que uno quiere"

Sus palabras: ¿Cómo afrontan el partido? Tenemos ganas. Es un día importante para todos: viene en un momento idílico porque la necesidad es la que tiene que ser, la de enfocarnos en la victoria en casa. Eso nos lleva a consagrarnos en la categoría ¿Ganas de ganar el derbi? No he jugado muchos y los que he jugado no he ganado ninguno. Es una motivación más. Poder ganar un partido tan especial y llevarlo conmigo Resultados de otros derbis No hay más que enfocarse en el partido de este fin de semana. No hay que pensar tanto en lo que ya ha pasado. Focalizarte en este fin de semana hace que puedas cambiar hábitos. La conexión con el equipo ha sudo vital. Priorizaba ganar por encima de las formas. Oviedo favorito El Oviedo viene de una racha muy positiva. Es un equipo que a día de hoy tiene la mentalidad asentada. Son prácticos y saben lo que hacen. Ellos no se juegan nada y ellos mucho ¿Qué se juega cada uno? Yo me lo juego todo. Ellos no tengo ni idea. Creo que no se juega nada más allá de quedar lo más alto. El enfoque que tenemos es que podemos ganar ¿Últimos partidos? Tengo la sensación siempre de que estoy jugando siempre los últimos partidos: eso me ayudar lo máximo. Es algo triste porque no se quiere separar de lo que uno quiere ¿Lo asume? Asumirlo? No. Asumo el presente