Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, avaló la contratación de Álex Pascanu, muy encaminada. El técnico admitió que el estreno liguero de los rojiblancos mañana, en Valladalodid, será un "partido de Primera Divisón".

Sus palabras:

Convocatoria: "La convocatoria se hace sola por las bajas que tenemos. No ha habido que pensar mucho. El bloque de la mayoría de jugadores de la pretemporada mas Hassan y Rober (Pier). Hemos preparado el partido y sabemos qué nos podemos encontrar. Tenemos que tirar del filial para completar la convocatoria".

Sistema: "Dependerá del rival. A partir de ahí me planteo qué estructura puedo usar"

Sensaciones: "Cuando no coincide final de mercado con comienzo de Liga, estamos en construcción. Con los que estamos son lo que contamos"

Proceso: "Al final dije en junio que se tenía que ir transformando todo. En poco tiempo y en un mercado no se puede hacer todo. Se están poniendo la bases del cambio. Se han dado salidas e incorporaciones. Estamos limitados para las incorporaciones en este mercado. En los siguientes debemos ir incorporando. Los primeros pasos se están dando".

Adaptación: "La competición nos dice quienes tienen éxito. Es una categoría muy igualada en la que pequeños detalles a balón parado, no conceder, no regalar…. La categoría va por ahí".

Pascanu: "Contamos con un efectivo menos y la Liga es muy larga. Son dos posiciones y tenemos tres jugadores ahí. Àlex tiene la categoría dominada. Es rápido, ganador de duelos y aporta a balón parado".

Problema de gol: "Creo que no es problema solo de Djuka, sino de todos los que le rodean. Hay que proveer a Djuka de una buena situación para hacer gol. No es solo responsabilidad de él. El deseo del club lo tenemos. Estamos trabajando para tener 9. ¿Más de uno? Económicamente no va a ser posible. Si pudiera traer a dos, no tengo ninguna duda que lo haría. Pero estamos muy limitados".

Campuzano: "He hablado con él desde el principio de pretemporada. Su situación está abierta. Tiene contrato. Si sale una situación ventajosa. Tiene contrato"

Valladolid: "Están construyendo. Vienen de Primera con presupuesto de Primera y jugadores. Han repetido un once… Es un equipo más vertical. Son muy agresivos a la hora de defender. Tienen gente rápida por fuera. Moro es espectacular para ellos. Les va a dar verticalidad, espacios, uno contra uno. Es un partido de Primera División y espero que pongamos el nivel para equipar de Primera

Rivera: "La confianza ni se da ni se quita. El tiene que darme confianza a mi también. Christian desde el primer me han dado confianza. Me ha dicho esta es la realidad. El sabe el debe que tiene en todos los sentidos. Está dando todo de su parte"

Pier: "Está bien pero no está en el nivel que va a estar. Se encuentra bien. El otro día (ante la Cultural) pudo disputar más de 45 minutos pero no quisimos correr riesgos. Podría tener minutos"

Villalba: "No le conocía en su etapa anterior. Yo al que estoy conociendo es un chico excepcional. Un muy buen profesional que tuvo la mala suerte de torcerse el tobillo. Tiene unas ganas terribles de estar. Estoy encantado con él a nivel personal y profesional. En la pretemporada se ha demostrado que nos puede llevar a otro nivel. Los compañeros le quieren y respetan. El cuerpo técnico también. Seguramente logremos entre todos tener algo mejor Fran"

Mejor equipo: "Nos lo va a decir la competición. A nivel personal en cuanto al clima que se respira en el vestuario estamos muy bien. Da gusto trabajar con ellos. No escucho quejas. Nos respetamos. Nos gusta trabajar juntos"

Pablo García: "Cuento al cien por cien con Pablo. Tenía muchas ganas de triunfar. Es un guaje pero le queda por demostrar pero tiene toda la predisposición para ser jugador del Sporting por muchos años.