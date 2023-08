Hassan, que repitió titularidad, y Varane, que disputó su primer partido de inicio, transmitieron sus sensaciones sobre la imagen mostrada por el Sporting en La Malata al término del partido en la zona mixta. Hassan hizo una promesa, sobre lo que le fala y espera conseguir. Mientras que Varane, que ha sido seguido por varios clubes, habla sobre su futuro en el Sporting.

Hassan

Derrota. “Es una pena, hemos empezando bien el partido en un campo difícil contra un buen equipo, pero no hemos podido guardar el resultado. Sufrimos en la segunda parte y perdimos. El resultado es justo, fueron mejores, pero es solo la tercera jornada, tenemos buena plantilla para remontar esta mala racha”.

¿Qué faltó en Ferrol? “No hemos podido hacer el plan de partido que queríamos. Son cosas que pasa. No fue nuestro día”.

¿Cuál era su plan? “Sabemos que eran algo lentos en defensa, queríamos cogerlo en profundidad para crear peligro. Defendieron bien en equipo y eso no los impidió”.

Ocasión fallada. “Me falta un gol o una asistencia. Estoy trabajando cada día para mejorarlo. No ha sido mi día. Tengo que trabajar para mejorarlo”.

Insistencia en regatear. “Es mi juego, para eso me ha fichado el Sporting. Soy joven, tengo muchas cosas que mejorar y aprender. Pero es mi juego, hay que intentarlo siempre. Perder un balón no es grave, sino perder confianza y tener miedo de intentarlo otra vez. Puedo perder diez balones o diez uno contra uno, pero si al final me voy del último y meto gol todos estarán contentos”.

Varane

Análisis del partido. “Hemos dado todo sobre el campo. Al fútbol se juega con detalles, y nos ha faltado alguno para ganar el partido. El gol de Esteban Lozano fue muy guapo, y fuera de juego por muy poco. Esos detalles deciden partidos”.

Estado físico. “Estoy bien de la rodilla. Me siento bien. Quizás me falta algo de ritmo, lo he notado un poco. Trabajaré para estar a tope”.

¿Les cuesta más fuera de casa? “No. Salimos con muchas ganas para conseguir la victoria. Creo que han sido detalles”.

¿Dudas en la segunda parte tras un buen inicio? “Estábamos muy bien. Salimos con ganas, estamos todos juntos, y confío en que hagamos buenas cosas este año".

¿Presión esta temporada? “No. No sé lo que me deparará el futuro. Estoy muy contento en el Sporting".

Clubes que le siguen. “Eso es bueno, pero estoy contento y centrado en el Sporting”.

¿Seguirá seguro este año? “Tengo ganas de luchar y cuidarme para este escudo, me siento muy bien aquí”