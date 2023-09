Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, valoró el empate (0-0) en el derbi asturiano en el Carlos Tartiere.

Estas fueron sus declaraciones

Análisis del partido: "Queríamos ganar. Habíamos preparado muy bien la semana. No me voy contento con el empate. Hemos competido muy bien. El equipo ha sido sólido. Ha tenido claro lo que nos íbamos a encontrar. Ha sido puntuar, que no lo habíamos hecho fuera de casa. Este tipo de partido que es difícil que sea vistoso. Hay nervios. Y miedo perder y al error y eso condiciona. Entendimos que deberíamos ser sólidos. El Oviedo pone muchos balones al área. Defendimos bien el área y estuvimos muy bien en segundos balones. A nivel de espectáculo el partido es complicado. Habíamos preparado este partido. Eché en falta algo más de volumen defensivo. Nos faltó algo más de arriesgar. O valentía"

Ambiente del derbi: "Ha sido un ambiente maravilloso y he disfrutado mucho; soy un afortunado de dirigir al Sporting en un derbi. Hemos visto a gente del Oviedo y del Sporting conviviendo juntos. Más allá de la rivalidad, eso me ha parecido bonito".

Sistema de cinco atrás: "Sabíamos o intuíamos que podían repetir el sistema de Levante. Es donde encaja más la idea del míster. Habían generado ocasiones... Nuestro cambio de sistema es para ser capaces de competir a una línea de cinco y tener ventaja con balón".

Campuzano. Quiere ser importante. Ha alcanzado un compromiso con el equipo. Yo recogo ese compromiso. Y me comprometo a dar lo mejor de mi para ayudarle a que sea importante y a ayudarme a que pueda ser mejor jugador"

Valor al empate: "Siempre es positivo sumar fuera de casa. Puntuar fuera y más con una portería a cero es posiitivo".

Incidente: "Ha sido un susto grande, un impacto fuerte, un ruido fuerte"

Balance de inicio de Liga. "Estamos construyendo un equipo que compite mejor independientemente de los resultados. En Ferrol merecimos más. En esta categoría es clave para después construir".

Mercadod e invierno: "El club sabe lo que pienso. Estoy satisfecho cin la plantilla que tengo y feliz con los jugadores