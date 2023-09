Uros Milovanovic, "Milo": "En el Sporting era feliz; me dolió ser descartado, pero lo acepté"

Milo rompe su silencio para LA NUEVA ESPAÑA, a la que concede su primera entrevista desde su salida del Sporting y su regreso a Serbia. Allí en el TSC, líder de la SuperLiga, ha tenido la oportunidad de cumplir un sueño al debutar en la fase previa de la Champions. La próxima semana tiene otro desafío: viaja a Londres para enfrentarse al West Ham en el estreno en Europa League.

–Tuvo varias ofertas sobre la mesa para salir. ¿Por qué volver al fútbol serbio?

–Aparte de las ofertas de Bélgica y Serbia, hubo otras ofertas de las que ni siquiera necesito hablar. Me decidí por el TSC en primer lugar porque sé qué tipo de club es, y qué tipo de gente hay. También jugamos la fase de grupos de la Europa League ante el Braga. Tenemos muy buen equipo. Conozco muy bien esta liga y no tengo que acostumbrarme. Me dicen "estás como en casa". Pero la verdad es que en Gijón me sentía en casa.

–El TSC es primero de la SuperLiga.

–Empezamos muy bien la temporada. Tenemos muy buen equipo y el ambiente entre los jugadores es excelente. Vamos partido a partido y esperamos lo mejor.

–De momento, no está teniendo muchas oportunidades.

–La idea era venir aquí y tener más minutos. Tenemos muchos partidos. Y ahora empieza la Europa League.... En España los preparativos de verano empiezan más tarde. Pero en Serbia comienzan antes. Empecé a entrenar más tarde. Me ha llevado un tiempo coger el ritmo. Ahora estoy preparado, pero el otro delantero tuvo un poco más de suerte y empezó la temporada con una mejor actuación. Así es el fútbol. Tengo que trabajar y escuchar las exigencias del entrenador y estar preparado.

–¿Cuánta influencia tuvo que jugar este año en Europa?

–Es el sueño de todo futbolista: jugar la Champions o la Europa League... Jugar en Europa tuvo impacto en la decisión, pero no fue decisivo.

–En la Europa League os ha tocado un grupo duro: Olympiacos, Friburgo y West Ham.

–Es un grupo difícil a nivel futbolístico, pero desde que empecé a jugar al fútbol siempre he creído y confío en todo. Podemos pasar si tenemos un poco de suerte. El fútbol es un juego y nunca sabes qué pasará... También creía que podíamos ganarle en Copa al Rayo con el Sporting, aunque eran favoritos. Y lo hicimos...

–¿Dolió ser descartado?

–La verdad es que dolió, porque me gusta mucho el Sporting, Gijón, los compañeros y la gente del club. A pesar de los momentos duros cuando no jugaba, era feliz. Pero así es el fútbol. No hay tiempo para pensar mucho en eso. Lo acepté rápidamente y me preparé para un nuevo desafío. Respeto la decisión del entrenador, Ramírez. Le deseo la mejor de las suertes en el resto de la temporada.

–En Copa jugó un par de ratos y 4 goles...

–Después de esos 4 goles y buenos partidos esperaba jugar más, pero no lo conseguí. Lo acepté profesionalmente y seguí trabajando.

–¿Sigue al Sporting?

–¡Sigo todos los partidos del Sporting! Les animo a que ganen y suban a Primera. Es donde debería estar este club. Incluso sigo cada publicación en Instagram (risas); también estoy con mucho jugadores en contacto y hablamos como si estuviese con ellos allí...

–¿Y el derbi?

–No pude verlo porque tenía un partido al mismo tiempo, pero después del final de nuestro partido, vi el resultado y el resumen.

–¿Qué le parece este inicio?

–Puede hacer mucho más de lo que está demostrando actualmente. Creo que todo irá mejor partido a partido. Como la temporada pasada, jugamos mucho mejor en casa que fuera. No sé por qué, cuando el Sporting juega fuera, nos sentimos como en casa con nuestra afición... Pero faltan los resultados.

–El club no ha fichado finalmente a otro "9". ¿Confía en que Djuka y Otero puedan dar un paso adelante?

–Creo en Djuka, Campuzano y Jeraldino... todos son grandes chicos y buenos jugadores. Solo necesitan continuidad y partidos. También creo en Otero, pero mi opinión es que es mucho más peligroso en banda que como delantero.

–¿Le gustaría volver?

–No estoy pensando en eso ahora. Estoy concentrado en mis partidos en TSC. Solo puedo decir que no he cumplido mi sueño en el Sporting: marcar un gol en el derbi y ganar al Oviedo y celebrarlo con los jugadores y la afición.