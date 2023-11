El Sporting afina la búsqueda de un "9" para enero: una operación compleja, la búsqueda de experiencia en la categoría y el deseado Karrikaburu

El perfil de delantero que pretende el Sporting para coronar su proyecto en el mercado de invierno que se abre el próximo mes de enero es idéntico al de los fichajes que llevó a cabo el club rojiblanco el pasado verano. Lo que buscan los técnicos rojiblancos para rematar la plantilla en la ventana invernal es a un ariete del mercado nacional o con experiencia en el fútbol español, según precisan distintas fuentes consultadas. Todas las incorporaciones del mercado de verano fueron de jugadores con esas condiciones: Rubén Yáñez, Róber Pier, Álex Pascanu, Hassan y Roque Mesa, futbolistas que no necesitaron de un proceso de adaptación y que han tenido un impacto positivo en el equipo desde el primer día. "Tenemos que reducir el margen de error", admitían en el club antes de abordar la ventana de verano.

El equipo que lidera el gijonés Gerardo García en la dirección deportiva controla posibles opciones en el mercado tanto en Primera como en Segunda División, haciendo gestiones de forma activa desde hace semanas. Sobre todo, futbolistas que podrían salir cedidos ante la falta de protagonismo en sus clubes. En Mareo hay una gran satisfacción con la plantilla y con el rendimiento que están ofreciendo todos los jugadores en un primer tercio de la competición sobresaliente. Si no hay lesiones o un cambio de pensamiento, el único objetivo en enero sería el fichaje de un "9", como informó este periódico, con unas características distintas a las que tiene ahora a disposición Ramírez. Un perfil Miguel de la Fuente. Fichar a un delantero fue, además, el gran debe del área deportiva en verano. Aunque luego permitió la llegada de Roque Mesa, que es indiscutible en la medular.

Uno de los atacantes que gustan mucho y que sigue en el radar del Sporting para enero es Jon Karrikaburu, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. "Karrika" no está teniendo ningún en el Alavés, donde está cedido por la Real Sociedad. Algunas voces de su entorno y de la Real Sociedad le aconsejan un cambio de aires para que tenga al fin continuidad de cara a la segunda vuelta de la competición. En verano, el joven punta ya rechazó salir a Segunda División para jugar en Primera. Pero su apuesta no está teniendo de momento el resultado esperado. Karrikaburu aún no se ha planteado romper su cesión el club de Vitoria.

La contratación de un delantero, que se anhela, no está en cualquier caso garantizada. Depende de varias aristas y una es de obligado cumplimiento: el club tiene ahora mismo ocupadas las 25 fichas y necesita dejar libre un hueco si quiere fichar a un delantero. ¿Quién saldría? Pues eso se debatirá en las próximas semanas, si se da luego ese paso de acudir al mercado, como parece. El encaje de la jugada aún no está encima de la mesa de los técnicos y directivos: hay variables que tendrán su importancia como el deseo de los jugadores a un cambio de aires, el margen que dejarían sus salidas o las ofertas que aparezcan. El mercado de enero siempre deja sorpresas. El pasado invierno apareció de golpe el Valladolid, en ese momento en Primera, para preguntar por Djurdjevic, por ejemplo. Y no tiene por qué ser un atacante quien deje su espacio libre, aunque hoy el equipo tiene en su plantilla ya a cuatro delanteros centro para aspirar a dos posiciones: Otero, Campuzano, Djuka y Jeraldino, además del ariete del filial Esteban Lozano, del gusto de MAR. Otero y ahora Campuzano tienen asegurada una plaza en el proyecto al ser jugadores importantes. Jeraldino tiene una ficha baja, y su salida no es fácil por mercado e impacto en el tope salarial. Y el caso de Djuka es por todo delicado. El club siempre le ha protegido de la crítica tras valorar la conveniencia de un salto a México, bajo el paraguas de Orlegi Sports. Pero es una opción que no ha convencido nunca al balcánico y que ahora se antoja muy difícil. Otra de las variables del fichaje de un "9" es el margen económico. La capacidad de movimiento del área deportiva es ahora estrecha tras el fichaje de Roque Mesa. Hay algunos ingresos inesperados que podrían ser usados para enero. Uno, el buen ritmo de la segunda campaña de abonados, que se acerca ya a los 20.000 socios. Otro, el dinero que se recaude por taquillaje. Y, sobre todo, el espacio que libre la salida obligada para moverse.