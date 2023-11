La primera cumbre mundial de directores deportivos, promovida por la FIDS (Federación Internacional de Directores Deportivos ) concluyó este martes en Oviedo con una interesante mesa redonda en la que participaron Abelardo Fernández, extécnico del Sporting; Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo; Natalia González, directora general del Avilés; Toña Is, exseleccionadora nacional y Giuseppe Sipone, secretario general del SS Monopoli, equipo de la Tercera División italiana.

El "Pitu" Abelardo, ahora en el paro tras su salida del Sporting, hizo varias reflexiones interesantes a través de sus vivencias profesionales. "La relación entre un entrenador y un director deportivo tiene que ser buenísima, pero el director deportivo está por encima del técnico. Un club tiene que tener un modelo de juego y un director deportivo no se puede hipotecar fichando a jugadores del gusto del entrenador", aseguró el gijonés, y puso un ejemplo. "El director deportivo tiene que apretar también a los jugadores. Yo a algún jugador le apretaba y luego el director deportivo iba por detrás y le decía que la culpa de todo era mía, que no tenía ni idea. Ahí estamos fastidiados", aseguró Abelardo, que no habló de nombres concretos o equipos.

El Pitu también se detuvo para hablar de la importancia de la cantera. "Yo tuve que subir a canteranos (en el ascenso de 2015) por obligación, no había dinero, estuvimos cinco meses sin cobrar y no teníamos ni papel higiénico. La cantera es fundamental, pero la sociedad cambió. Ahora a los chavales les falta humildad y no tienen respeto al entrenador. Yo he tenido jugadores que no ven partidos de fútbol o no conocen a jugadores y les digo: ‘Pero vamos a ver chaval, no me lo puedo creer’", insistió Abelardo. "Ahora los chavales no juegan al fútbol en la calle, lo hacen en casa a la Play y con el Instagram", recalcó.

Roberto Suárez, por su parte, habló del método de gestión de Pachuca en el Oviedo y la clave para funcionar como director deportivo. "Debemos adaptarnos al entorno y a la propiedad, es clave ser flexible. Pachuca es un grupo de fútbol y eso te da muchas oportunidades. A partir de ahí, yo tengo mi rol y mi espacio y debo desarrollar una estrategia y una línea de trabajo", aseguró el moscón, que puso de ejemplo a su grupo de trabajo y los avances de los últimos años. También se detuvo para hablar de la situación actual del Oviedo. "Perdimos en Miranda y no vamos a pensar que es un desastre, porque a veces creemos que es un todo o nada. Tarde o temprano Pachuca va a poner al Oviedo en Primera", indicó Suárez. El director deportivo azul también habló del proyecto de la ciudad deportiva. "Es fundamental, necesitamos esa infraestructura y tenemos que avanzar", incidió el oviedista, recordando además que "un equipo ahora es una empresa y el director deportivo debe equivocarse lo menos posible". Sobre la labor del cargo de director deportivo, Suárez opinó que debe "apoyar al entrenador y ayudarle para que no se desgaste". Y puso un ejemplo: "Aquí tuvimos un entrenador que hacía a veces de portavoz del club", aseguró, sin citar a nadie, pero refiriéndose con mucha probabilidad al Cuco Ziganda. Natalia González, por su parte, aprovechó su intervención para pedir controles económicos en la Segunda Federación, categoría del Avilés. "Hay presupuestos desorbitados respecto a otros más humildes y eso afecta a la competición". Toña Is, por otro lado, lamentó el escándalo Rubiales e incidió en la importancia de separar la figura del director deportivo del entrenador. "Uno no puede ser otro porque hay un conflicto de intereses. Mi situación fue muy incómoda por ese motivo. FIFA aconseja separar las dos cosas, pero debería exigirlo".

El italiano Giuseppe Siponi cerró la charla y reflexionó sobre la industria del fútbol en Italia. "La figura del director deportivo en Italia estaba antes más separada de la prensa y los ultras y hoy es integral. Es un directivo para todo y los conocimientos financieros son fundamentales", concluyó.