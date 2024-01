Varane y Roque Mesa pugnan por ser socios de Rivera ante el Huesca

Miguel Ángel Ramírez deberá renovar la medular para el debut de los rojiblancos en este 2024 contra la Sociedad Deportiva Huesca, en el duelo de este domingo (16.15 horas) en El Molinón. La baja de Nacho Méndez al cumplir ciclo de tarjetas tras ver la quinta en el choque en Éibar lleva al técnico canario a buscar un socio para Christian Rivera, que volverá a ser titular seguro en el centro del campo. Nacho Méndez era uno de los jugadores más usados por el técnico canario: el segundo de campo (1.604 minutos) y solo superado por Róber Pier (1.665). Yáñez lo ha jugado todo en Liga (1.890).

El de Luanco solo se quedó sin disputar como titular tres encuentros en esta primera vuelta, y había participado en los 21 encuentros disputados por el club rojiblanco. Una baja muy sensible para Ramírez, que deberá recurrir a Jonathan Varane o a Roque Mesa para rellenar ese vacío que queda en el centro del campo. Por perfil, el medio canario parece tener más opciones de jugar junto a Christian Rivera, que vive un gran momento de forma. Aunque el Huesca es uno de los equipos más fuertes físicamente de toda la competición, por lo que el debate estará abierto hasta el final. Nacho Martín, mientras, no formó parte de la sesión de ayer en Mareo, aunque su concurso en principio no peligra para el choque contra el equipo oscense. Su ausencia se debió más a un tema de precaución.

20.000 abonados. Por otro lado, el club anunció ayer que ya cuenta con 20.000 abonados, por lo que ya ha llegado a su primer objetivo con la segunda vuelta de la campaña de abonados. "Gracias", expresó ayer a sus seguidores el club gijonés en sus canales oficiales.