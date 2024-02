El Sporting de Gijón ya tiene once confirmado para la batalla en La Romareda ante el Zaragoza (a partir de las 20: 30 horas). Miguel Ángel Ramírez no ha sacudido mucho el equipo titular respecto al duelo de la última jornada liguera ante el Racing de Ferrol. La gran aparición es Djurdjevic. El delantero internacional por Montenegro regresa al once tras ser suplente en los últimos partidos de Liga. En este caso lo hace por la baja por lesión de Víctor Campuzano. Mario González sigue esperando a su momento para ser titular, y comenzará el encuentro en el banquillo. Otero es el socio de Djuka. ¿El resto? Lo esperado. Pascanu juega en el lateral derecho, por la baja de Guille Rosas.

El once del Sporting de Gijón Yáñez; Pascanu, Pier, Izquierdoz, José Ángel; Hassán, Rivera, N. Méndez, Gaspar; Otero y Djuka