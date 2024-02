Estas son todas las dudas de Gijón con el proyecto del mundial y reforma de El Molinón: suma a las mismas al Principado y exige documentación y estudios

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno municipal de Gijón, concejal de Urbanismo y Segundo Teniente de Alcaldesa, remarcó este martes la posición del Ayuntamiento de Gijón con la candidatura “Asturias 2030”. El forista defendió la postura del Consistorio de no firmar el documento FIFA, necesario para que la candidatura asturiana siga en la carrera y llegue a Las Rozad. En ese sentido, Salvador justificó las dudas del gobierno local en la ausencia de un plan financiero para el proyecto mundialista de El Molinón; e hizo hincapié en que el Consistorio no puede avalar los 50 millones en los que estiman los costes para cubrir las exigencias FIFA, que se añadirían además a los 150 millones en los que esta cifrada la reforma del estadio.

“Esos 50 millones sería a mayores respecto a la principal inversión que sería reformar el estadio. Con lo cual no sería solo eso: sería eso más la parte que le toque asumir el Ayuntamiento de la reforma. Pero el coste más importante, que es la reforma del estadio… debería tener un plan de financiación que sea responsable para todos los que estamos implicados en el proyecto y que garantice que el Ayuntamiento no vea comprometida la prestación de los servicios públicos que ofrece ni que va a haber mermada su capacidad de la inversión en otros proyectos importantes para la ciudad que defendemos y no pueden verse retrasados. Hasta que no haya un plan de financiación que reparta esas cargas es imposible poder firmar un documento que compromete y vincula y asume responsabilidades por parte del Ayuntamiento. ¿Qué pasaría si la FIFA dentro de 3 años nos reclama la ejecución de unos acuerdos que no hemos realizado? Pues el responsable es el Ayuntamiento”, explicó el concejal de Foro Asturias.

Cuestionado por la posición del Principado en este delicado asunto, Salvador dijo que “entiendo que están como nosotros. Esperando a que el club presente un plan de financiación”. Estas fueron todas las palabras del portavoz del Gobienro municipal:

Informe económico. “Están trabajando en el informe. Es cuestión de muy poco tiempo que lo tengamos, pero todavía no”

Cifra de retorno. “Nosotros no tenemos una cifra de retorno. Sabemos que se está haciendo un estudio. No conocemos el resultado. No lo han presentado. Lo que queremos es si damos el paso hacerlo con seguridad y responsabilidad. Lo fácil es tomar una decisión sin meditarla, enviar un documento y luego, si se derivan responsabilidades del mismo… quién esté que las asuma. No. Es lo que no queremos hacer. Este equipo de gobierno está convencido de que Gijón debería estar en el Mundial. Y debería estar con un planteamiento que no hipoteque y no condicione el futuro de la ciudad. En eso estamos trabajando. ¿Zaragoza? Tiene ese estudio, sí. Pero también tiene un protocolo firmado donde dice que el club pone 40 millones, el Gobierno de Aragón 40 millones y el Ayuntamiento 40 millones. Ya tiene más que nosotros. Tienen un plan de financiación que al menos hacen un reparto equitativo de las cargas. Aquí a día de hoy no tenemos eso, todavía”

Hipoteca para la ciudad y financiación.“Esos 50 millones serían a mayores respecto a la principal inversión, que sería reformar el estadio. Con lo cual no sería solo eso: sería eso más la parte que le toque asumir el Ayuntamiento de la reforma. Esa cantidad que has mencionado es estimativa. Evidentemente, no tiene que asumirse todo el mismo año. El Ayuntamiento puede ir haciendo inversiones con carácter plurianual. Pero el coste más importante, que es la reforma del estadio… debería tener un plan de financiación que sea responsable para todos los que estamos implicados en el proyecto y que garantice que el Ayuntamiento no vea comprometida la prestación de los servicios públicos que ofrece ni que va a haber mermada su capacidad de la inversión en otros proyectos importantes para la ciudad que defendemos y no pueden verse retrasados. Hasta que no haya un plan de financiación que reparta esas cargas es imposible poder firmar un documento que compromete y vincula y asume responsabilidades por parte del Ayuntamiento. ¿Qué pasaría si la FIFA dentro de 3 años nos reclama la ejecución de unos acuerdos que no hemos realizado? Pues el responsable es el Ayuntamiento. Porque es el que firma y suscribe ese documento. Insisto: pasos decididos, sí, pero siempre con seguridad.

No nos marcamos plazos. “El Mundial es en 2030 y estamos en 2024. Los plazos no los marcamos nosotros. Los marcan los que organizan el Mundial”

Reforma de El Molinón. “Una infraestructura de ese tipo siempre requiere inversión constante, mantenimiento, mejoras… Yo estuve recientemente en El Molinón y está espectacular. No es tecnológicamente o arquitectónicamente un estadio como los últimos que se han construido. Pero tampoco… Es el estadio más antiguo de España, pero en lo que al césped se refiere... Haya Mundial o no, hay que pensar en el futuro. Y pensaremos en el futuro. Hay que hacer una inversión constante y pensaremos cómo mejorarlo".

Principado. “Sentimos que están presentes. En todas las conversaciones, sentimos que están al lado del proyecto. Nunca nos hemos sentido abandonados por el gobierno regional. Entiendo que están como nosotros; esperando a que el club presente ese plan (de financiación) que se comprometió a entegar".