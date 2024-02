El PSOE acusa al gobierno de Gijón de escudarse en los requisitos FIFA para evadir ser sede del Mundial: "¿Hay voluntad o es solo postureo?

El grupo municipal del PSOE en Gijón ha arremetido con dureza este miércoles contra el gobierno local por su negativa a firmar los requisitos FIFA de cara a ser sede del Mundial 2030 sin antes conocer un plan de financiación para la reforma de El Molinón. "¿Hay voluntad o es solo postureo?", deslizó José Ramón Tuero, sobre si el gobierno está realmente interesado en traer la cita mundialista a Gijón. El grupo socialista acusa a FORO y PP de que esta situación "les queda grande" y recuerda que el Ayuntamiento ya "lideró" la iniciativa de acoger un Mundial en 2010, entonces con el PSOE en la alcaldía, firmando los mismos requisitos que se solicitan ahora. Además, se prestó a proporcionar los anteproyectos de reforma del campo realizados entonces para abaratar costes. Este viernes habrá comisión para tratar estos temas en el consistorio.

"En ocho o nueve meses de gobierno, hemos tenido solo una reunión (grupo de trabajo del Mundial) a base de pedirla. Desde 2022 a mayo de 2023 hicimos cuatro reuniones. Esa es la comparativa de la transparencia de unos y de otros", señaló el edil socialista José Ramón Tuero antes de endurecer su discurso. "En 2010, este Ayuntamiento, liderado por Paz Fernández Felgueroso, hizo los deberes y firmó los documentos de la FIFA. Planteó un anteproyecto de reforma de El Molinón, con dos alternativas para ampliar a 40.000 espectadores", recordó.

Tuero admitió que "quizá el primer error que cometimos todos es que haya liderado el Grupo Orlegi y no el Ayuntamiento de la mano de ellos. Orlegi, con toda la ilusión del mundo, ha ido dando bandazos, pasando de 300 a 150 millones (proyecto de reforma de El Molinón). No estaban situados en la realidad de la ciudad". Con todo, volvió a ser crítico con FORO y PP. "Le viene muy grande al gobierno de Carmen Moriyón. Podemos verlo con el tema de Emulsa. Hacen oposición a la oposición", sentenció.

En cuanto a los requisitos FIFA, el grupo socialista defiende que "estos macroeventos exigen unas condiciones que al final son muy laxas. Esas dudas las tuvimos también en 2010 en una mesa con el Gobierno de España y la Federación Española de Fútbol. Y el Gobierno de España nos dijo: ‘Tranquilos, FIFA pide hacer esto y lo otro pero no os preocupéis, esto ha sido así y así será’. Es un aval, no se va a firmar ninguna locura. Entonces y hoy el Gobierno de España no tiene dinero para los estadios (reformas) pero sí para las sedes”.

José Ramón Tuero continuó subrayando que "lo que le pedimos a Carmen Moriyón a Jesús Salvador y al PP es que se sienten con el Sporting y den un paso al frente. Pueden coger los anteproyectos que tenemos de gradas modulares de 2010, que eran veinte y muchos millones de euros, aunque ya todo se ha multiplicado por dos. Que respetemos la escultura de Vaquero Turcios… Estamos a tiempo de sentarnos y reformar el estadio con cifras realistas y asumibles. ¿Hay voluntad o solo postureo?". Por último, quiso aclarar que la firma del documento de requisitos FIFA para las ciudades anfitrionas "no tiene que pasar por el pleno" y tampoco requiere de un informe jurídico. "No tiene por qué pedirlo. Si lo hace, mejor, pero tenía que haberlo hecho antes", concluyó.