Pumariega refuerza la posición del gobierno ante el Mundial: "Las ambiciones hay que aterrizarlas con sensatez"

Ángela Pumariega, quien junto a Jesús Martínez Salvador representó al Ayuntamiento en la reunión mantenida el jueves en El Molinón con Federación Española y Sporting, reforzó este viernes la postura del gobierno municipal en su decisión de no firmar las condiciones FIFA. "Las ambiciones hay que aterrizarlas con sensatez", deslizó la primera teniente de Alcaldesa y portavoz del Partido Popular, haciendo referencia a la falta de garantías económicas que el Consistorio reclama a Orlegi para seguir adelante con el proyecto. "El PP es ambicioso y quiere que Gijón tenga todas las oportunidades posibles, pero desde la responsabilidad siempre de conocer y tener una viabilidad económica para que el proyecto sea factible", defendió la vicealcaldesa.

¿Hay consenso entre las dos partes con la nota publicada? "La postura del PP, que creo que ha sido la misma durante los últimos dos años, es que creemos que se debe apostar porque Gijón sea una sede del Mundial. Se debe apostar por todo lo que ello representa, no solo el aumento del turismo, que es una parte, sobre todo poder renovar El Molinón, hacer una ciudad más atractiva, posicionar Gijón en el mapa... Así lo llevábamos en el programa electoral, el poder llevar eventos deportivos importantes porque eso es reflejo de repercusión económica. Por lo tanto, el PP cree que Gijón debe hacer esa apuesta y buscar todas las alternativas posibles para que podamos estar en la lucha por ser sede. Ahora bien, también desde el Gobierno somos responsables y debemos asegurar una viabilidad económica del proyecto y también una voluntad y un compromiso por todas las partes implicadas. Desde luego que es una inversión muy elevada para el presupuesto que tiene la ciudad, por lo tanto siempre hemos hablado y todas mis declaraciones han sido en ese sentido. Desde la prudencia queremos luchar y tener esa ambición por que Gijón sea una de las sedes, pero siempre con la prudencia de la parte financiera que debe tener una viabilidad económica el proyecto".

¿Se asumen todos los términos del Comunicado por parte del PP? "Asumimos obviamente en parte los términos del comunicado porque habla expresamente de ese acuerdo en conjunto entre todas las partes y esa voluntad del compromiso entre todas las partes".

¿Está descartado el Mundial? "En este momento no puedo asegurarlo. A lo largo del día de hoy habrá reuniones desde el Ayuntamiento hemos ido ayer a una reunión con el Sporting y la Federación precisamente para ver en qué situación estamos. En este momento todavía hay que terminar de valorarlo".

¿Cuál es la parte que no apoyáis? "No lo apoyamos si no es viable financieramente. Está muy bien soñar, ser ambiciosos, pensar en grande, pero todos esos sueños y ambiciones hay que aterrizarlas con sensatez, prudencia y con la responsabilidad de estar en el Gobierno. Por eso hay que tener un plan de viabilidad financiera para ese proyecto. Son unas inversiones elevadas y desde el Ayuntamiento todos conocemos el presupuesto que tenemos, por lo tanto necesitamos tener no solo esa viabilidad financiera, sino que también un compromiso por todas las partes implicadas".

Pablo González decía que había que firmar ese convenio. ¿Le habéis convencido o cree que es un error? "No es cuestión de convencer o no. Estamos alineados y hablamos con el presidente del PP, obviamente. Hay que ser ambiciosos y en todas mis declaraciones he ido por ahí. El PP es ambicioso y quiere que Gijón tenga todas las oportunidades posibles, pero desde la responsabilidad siempre de conocer y tener una viabilidad económica para que el proyecto sea factible".