Ramírez sopesa el debut de Mario González como "9" titular en Burgos y revolucionará el once

Revolución en El Plantio. Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, valora hacer profundos cambios para el partido que se celebra a las 16: 15 horas en Burgos. El técnico canario confirma su cambio de sistema, y apostará, salvo giro, inesperado, por un dibujo 5-2-3: el once dejaría además como principal novedad el debut de Mario González "El Pistolero" como titular. Djuka será suplente. El delantero apunta a comenzar el encuentro desde el inicio, en su vuelta a casa. Hay más novedades importantes: Varane tiene posibilidades de comenzar el encuentro desde el inicio, y Pablo García se postula como carrilero zurdo. En cualquier caso, el once aún no es oficial.

El once:

C. Joel; Rosas, Insua, Pier, Diego, P. García; Varane, N. Méndez; Villalba, Gaspar y Mario González.