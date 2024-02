El Principado, sobre el Mundial: "Respetamos al máximo la decisión del Ayuntamiento"

El Principado de Asturias se alinea, en cierto modo, con el Ayuntamiento de Gijón, y "respeta" la postura del gobierno local de no dar luz verde al documento FIFA por el Mundial 2030. Así lo ha expresado esta misma mañana Vanessa Gutiérrez, recientemente nombrada consejera Cultura, Política Lingüística y Deporte del Gobierno autonómico. "Respetamos al máximo la decisión que adopte el Ayuntamiento de Gijón, como no puede ser de otra manera. El Principado siempre manifestó su voluntad de colaboración en caso de que fuera elegido sede "Asturias 2030". Pero respetamos al máximo la decisión del Ayuntamiento como no podía ser de otra manera", expresó con suma prudencia Gutiérrez al ser cuestionada por la posición del gobierno regional sobre la candidadura de El Molinón a ser sede del Mundial 2030.

El Principado se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que el proyecto mundialista impulsado por Orlegi Sports se tambaleaba ante la negativa del Ayuntamiento de Gijón de no firmar el documento FIFA "Ciudad Anfitriona". Hasta hoy, había evitado manifestarse de forma pública. La consejera de Deporte, Vanessa Gutiérrez, no estuvo en la última cumbre impulsada por el Sporting para salvar el Mundial aludiendo "problemas de agenda". La última aparición del Principado de Asturias por el tema de la candidatura mundialista llegó precisamente en el acto en la sede de Presiencia del Gobierno con la firma del protocolo de intenciones: Adrián Barbón, Carmen Moriyón y Alejandro Irarragorri se hicieron la foto y firmaron un escrito que ya no tiene ningún valor. Luego, Gutiérrez acudió a la presentación del proyecto del Grupo Orlegi para reformar El Molinón. El PSOE de Gijón, en cambio, sí pidió al Ayuntamiento reconsiderar su postura mundialista. "¿Hay voluntad o es solo postureo?", llegó a decir José Ramón Tuero, sobre si el gobierno está realmente interesado en traer la cita mundialista a Gijón.

El tema está ya muy frío, -por no decir que no hay tema-, para el Ayuntamiento de Gijón, pese a los últimos movimientos: desde el Consistorio no tiene pensado cambiar de parecer y avalar de golpe las altas exigencias FIFA sin que desde el grupo mexicano presenten garantías financieras, por más que las Cámaras de Gijón y Avilés presionen para desbloquear el asunto. La decisión, entienden en el Ayuntamiento, es irrevocable si no hay un proyecto económicamente solvente que no comprometa a las arcas de la ciudad. La fecha tope para la firma de este documento era el pasado viernes 23. Pero la RFEF ya ha informado que no tiene problema en añadir el margen de ese plazo si ese tiempo extra ayuda a otras candidaturas a pasar el corte. Para Gijón, no es un tema de plazos, sino de garantías.