Carmen Moriyón explica el freno al Mundial: "Se pedía al Ayuntamiento entregar las llaves y las claves de las cuentas a la FIFA; me asusté mucho"

Carmen Moriyón, la alcaldesa de Gijón, explicó, en una amplia entrevista en SER Gijón la posición del gobierno local de echar el freno al proyecto mundialista. La regidora desveló algunas de las peticiones de la FIFA: "Se pedía al Ayuntamiento entregar las llaves y las claves de las cuentas", y reconoció que tras conocer las exigencias del organismo internacional se "asustó mucho".

"Agradezco mucho a los dueños del Sporting -el Grupo Orlegi-, que hayan tenido esta iniciativa, pero no se pudo concretar", apuntó. "Respeto a todas las instituciones, pero lo que se pedía al Ayuntamiento es que entregue a la FIFA las llaves y las cuentas de la ciudad. Usted deme las llaves, deme las claves de las cuentas... Y luego si son 30, 30. Si son 50, 50. No se puede hipotecar el futuro de Gijón por dos partidos en un Mundial", expuso la regidora de la ciudad, que justificó los motivos que llevaron al gobierno local a firmar el protocolo de intenciones. "Lo que se firma estrictamente es que si somos elegidos sede, entonces se busca la financiación", contó.

Moriyón señaló el documento FIFA "Ciudad Anfitriona" como el punto de inflexión para romper con el plan: "Es a raíz de firmar ese protocolo cuando realmente tenemos encima de la mesa el contrato con la FIFA. Y ahí digo '¿aquí dónde está el cajetín para el Principado, el cajetín para el dueño del Sporting?' Solo hay cajetín para el Ayuntamiento. ¿Y esto cuánto cuesta? Los servicios técnicos estiman que unos 50 millones, más los 50 millones de la eventual reforma del estadio, un seguro de responsabilidad civil por valor de 92 millones de euros... Me asusté mucho. Tenemos que entregar el estadio dos meses a la FIFA. Y en esos dos meses, ¿quién paga la actividad que interrumpen los bajos de El Molinón? Lo tiene que pagar el Ayuntamiento. Y dicen los servicios jurídicos que si firmamos esto es vinculante, no nos podemos echar atrás, porque la penúltima cláusula dice que solo puede romper ese contrato la FIFA. Y entonces me asusté y dije 'hasta aquí llegamos'".

La alcaldesa de Gijón insistió que la situación de la candidatura "Asturias 2030" es muy distinta a la de Zaragoza, ciudad que ya ha anunciado que sigue en la carrera por ser sede: "Se nos compara mucho con Zaragoza... El anterior alcalde del PP ya viene denunciando que aquel estadio no es del siglo XXI ni del XX. Y muchos meses antes de estas navidades, la nueva alcaldesa recoge ese guante y tienen un papel firmado en el que se recoge que los dueños del club aportan 40 millones, la comunidad otros 40 millones y el ayuntamiento otros 40; y de los cuales 24'5 es lo que vale el terreno donde se va a construir. Eso es tener un plan", separó.

Moriyón también defendió la postura del gobierno local de no liderar el plan de financiación, que en todo momento fue liderado por Orlegi Sports: "Nosotros retomamos un testigo donde ya estaban las cosas muy predeterminadas", explicó antes de insistir en que durante estos meses tuvo "dudas" sobre si Gijón debía seguir en la carrera. "A mí me entraron dudas muchas veces, pero tiramos para adelante por la ilusión, por lo que significaba para Gijón... Hasta que ya nos pusieron un papel y dijimos 'no podemos firmar esto'". Sobre las relaciones con el Grupo Orlegi, dueños del Sporting, dijo que "son correctas". "No se puede romper la relación por defender los intereses de Gijón".