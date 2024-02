Así acortó plazos Campuzano para su recuperación: la clave de su regreso

La Comisión Antiviolencia ha propuesto multar con 10.000 euros al Sporting de Gijón por "permitir la entrada y exhibición de tres pancartas de grandes dimensiones, con un lema ofensivo, desplegadas durante el encuentro ante el Oviedo, sin comunicación previa ni autorización del coordinador de seguridad". Los carteles fueron desplegados al descanso y estaban colocados en la Grada de Animación de El Molinón. Las pancartas tenían un mensaje con carácter ofensivo: "Todo reino tiene sus bufones", se podía leer en los letreros desplegados en el campo municipal del Sporting. Estos carteles no superaron el filtro de la seguridad del club rojiblanco, que no tenía constancia alguna de que iban a ser ubicados en el campo porque los autores de estos letreros no lo comunicaron a la entidad, sino que situaron estos mensajes en mitad del partido. El tifo que se desplegó al inicio del encuentro sí superó todos los filtros, y no tiene nada que ver con esta situación que ahora han denunciado desde Antiviolencia. El club rojiblanco, que no estaba informado de estos carteles, por lo que no pudo dar el aviso al coordinador de seguridad, está a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y estudiará si recurre la sanción, en caso de que salga adelante.