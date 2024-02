La emocionante charla de Otero en un proyecto de acogida para inmigrantes: "Con once años ayudaba a mi padre en la mina, jugaba a fútbol descalzo"

Juan Otero, jugador del Sporting de Gijón nacido en Colombia, ofreció este miércoles una charla con un grupo de jóvenes, algunos recién llegados a Asturias, y a quienes Cruz Roja ayuda en su inserción social en su llegada a España. Gerardo García, director de gestión deportiva del Sporting, también estuvo presente en el encuentro. Otero, muy arraigado a sus orígenes, contó a los presentes su historia de superación por sus humildes comienzos en Sipí, donde se encuentra toda su familia. Otero comenzó ayudando a su padre en la mina; y ahora reconoce que su camino en el deporte le permite ayudarles económicamente, algo que le llena de orgullo. "Con diez años, con once… ayudaba a mi padre en la mina. Dejé a mi familia, pero volví a casa a ayudar.... “Ahora puedo ayudar a mi familia. Mi familia es mi mayor motivación”, explicó Otero a los presentes. ", explicó el punta en el encuentro a los asistentes. “Me gustaba estudiar y me gustaba el fútbol. Jugaba en el pueblo, descalzo, en tierra. Me vio un ojeador y me llevó a la ciudad, y así empecé. A los 14 años empecé en mi primer club”.

“Yo estoy aquí con mucho sacrificio, siempre lo doy todo. En el vestuario somos una familia, todos tenemos un mismo objetivo. Lo mejor del Sporting es el equipo, sin duda”, respondió a preguntas de los jóvenes asistentes. “¿Lo que más me gusta del fútbol? ¡Que lo haces por pasión!”,dijo el atacante, según reconoce el club rojiblanco en su cuenta oficial.