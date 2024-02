El mercado internacional se activa para Djuka: un club de segunda inglés preguntó al Sporting por su cesión

No hay mercado tranquilo para Uros Djurdjevic, acostumbrado a vivir en el alambre. En enero de 2023 fue el Valladolid el que descolgó el teléfono para preguntar a los que están en las oficinas de Mareo por las condiciones que pedía el Sporting para sacar cedido seis meses al punta balcánico, de 29 años, y llevárselo prestado a Primera División hasta final de temporada. Este último mercado de invierno, según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA, un intermediario hizo saber a los gestores del club rojiblanco que tenía a un club de la Championship (Segunda División Inglesa) muy interesado en su contratación, también a través de un préstamo hasta el 30 de junio.

Este agente, que se comunicó con Darko Ristic, quien lleva los asuntos del jugador del Sporting, movió hilos con sus contactos en el mercado de Inglaterra, y preguntó después a los que mandan en el club rojiblanco por la situación contractual del delantero internacional por Montenegro.

Las condiciones que pidió el club rojiblanco por dejar salir al 23 provocaron que este equipo británico no moviese luego ficha planteando una oferta formal por escrito, aunque su interés sí era real y fuerte: en Mareo solicitaron que el equipo interesado en llevarse a Djuka cubriese la parte correspondiente de la ficha del jugador por esos seis meses correspondientes a la segunda vuelta, además de fijar una opción de compra que permitiese al club rojiblanco cubrir la amortización, según explican fuentes. Djurdjevic termina contrato con el Sporting en 2027 después de ser renovado por cinco temporadas por el equipo deportivo del Sporting en verano de 2022, en el primer movimiento de Orlegi Sports en Mareo.

La gestión no prosperó, pero confirmó que el delantero mantiene cartel en el mercado internacional pese a su delicado momento de forma (2 goles y 1 asistencia en 25 partidos esta temporada) y a su rol en el proyecto para Miguel Ángel Ramírez, el entrenador. El técnico canario le ha rebajado ese status de futbolista imprescindible que se había ganado en los últimos años debido a su evidente bache goleador. Hoy, Juan Otero está por delante y es claramente la primera opción para el ataque. Pero Víctor Campuzano (que se ha perdido el último mes) y el recién incorporado Mario González también le han robado minutos.

Transfermarkt sitúa el valor del atacante del Sporting en unos 2 millones de euros. Solo Mario González (3 kilos) y Otero (2,5) gozan de una mayor valoración para este prestigioso portal. Aunque su cotización ha caído en la bolsa del fútbol en este año y medio complicado, la paradoja es que sigue despertando intereses. Las condiciones contractuales del futbolista alejan a sus pretendientes. También las que ha fijado el Sporting para dar luz verde a su salida. En Mareo continúan arropando al jugador, nombrado uno de los capitanes el pasado verano y que es uno de los futbolistas más apreciados de todo el vestuario. Aunque observan con preocupación su momento goleador.

En diciembre, el equipo deportivo que lidera Gerardo García se movió para firmar a Asier Villalibre cedido, llegando a mantener conversaciones con el mismo delantero del Athletic. El análisis de los expertos era claro: el equipo necesitaba un salto en el ataque para aspirar al ascenso. Se buscaba un jugador de área, con un perfil distinto a Otero, Campu y Djuka, más dinámicos que rematadores. Luego surgió la opción de Mario González, que convenció en los despachos. Aunque fue suplente en El Plantío, a nivel interno se aprecia una mejoría en las prestaciones que viene ofreciendo Djuka en las últimas semanas. El esguince en la rodilla izquierda que obligó al delantero a ser intervenido en 2023 fue un importante revés. Futbolista de evidente perfil físico, aquel parón le mermó.

Con tres años más de contrato, una ficha importante para la categoría y una pérdida de protagonismo progresiva, la situación de Djuka volverá a ser estudiada en los próximos meses. De momento, a nivel interno no se ha abordado este caso, con el club centrado en la competición y luchando por sus opciones de ascenso. Djuka, por su parte, no ha perdido ni un ápice de su motivación y mantiene su sueño de jugar en Primera con el Sporting, pero no es ajeno a su pérdida de status. Su relación contractual con el club aún es larga, de tres años, por lo que se evaluará su futuro y se tomará una decisión de forma consensuada con el futbolista. La opción de poner sobre la mesa un traslado a otro club controlado por Orlegi Sports en verano (Santos Laguna o Atlas) siempre ha estado en la mesa del equipo técnico que lidera José Riestra, al frente de la materia deportiva del grupo mexicano.