Ramírez, su cabreo y la mochila con la que juega el Sporting: “Nos entró el miedo a perder ante diez”

Miguel Ángel Ramírez (MAR) habló de sus sensaciones tras el reencuentro con la victoria del Sporting en el partido frente al Albacete en El Molinón. El entrenador del Sporting no ocultó su enfado con alguna situación del encuentro y habló de su pálpito para lo que queda de temporada.

La victoria. “Sabíamos que teníamos que ganar. Era una obligación. Una jornada menos y seguimos ahí. Es lo que queríamos. La acción del gol me cabrea muchísimo porque nos quedamos parados pidiendo falta. Estaba el partido controlado. No nos estaban haciendo daño. Cuando este equipo no se para, compite muy bien. Lo venimos demostrando. Gestionamos bien la superioridad hasta el final, que nos entra el miedo a perder. ¡Cómo vamos a perder contra diez!. Son muy importantes estos tres puntos”.

La expulsión. “No he visto la imagen. Sé que cuando me giro, los que tienen los ipad, me han dicho que es una roja muy clara. Es el feedback. Tenía miedo a la inferioridad. El rival te reduce los espacios. En once contra once, lo estábamos manejando bien”.

Nacho Martín. “Lleva mucho tiempo entrenándose muy bien. Merecía minutos. Tiene mucho que mejorar desde lo defensivo, pero desde lo ofensivo, sabíamos que iba a darnos ese control. Eso podía liberar a Fran y Nacho a los costados para generar superioridades. Jugando en casa, queríamos ahí un corte más ofensivo”.

Villalba. “Lleva todo el año trabajando a un nivel muy alto, aun no siendo titular. Nunca ha puesto una mala cara. Se da la situación de alguna lesión, de bajón de rendimiento, en el que entendíamos que podía ayudarnos. Lo está haciendo muy bien. Interpreta juego y espacios, y ayuda a ello. Estamos contentos de que se haya quedado”.

Descanso. “Les mostré mi enfado por la acción del gol. Teníamos que hacer igual todo de riguroso con uno menos, que con el once contra once. Si nos desesperábamos, es cuando podían venir los problemas”.

Diego y Nacho. “La clasificación lo dice. Cuando optamos por otros intérpretes, entran y compiten muy bien. Es lo que está haciendo que estemos arriba. Eso es fruto del día a día. En Mareo, a matarse los que no jugaron”.

Susto en el cuerpo. “Es un juego muy mental también. Cuando estás limpio, cuando no piensas, cuando no estás preocupado, todo fluye. Ellos saben cómo jugar al fútbol, pero cuando te paras a pensar, vienen los problemas. Y si no ganamos… Es muy humano. Cuando nos metemos ahí adentro, problema”.

Nervios. “Cuando estás muy ansioso por hacer gol, tomas malas decisiones. Llevamos insistiendo en eso las últimas semanas para tomar mejores decisiones en el último tercio”.

Pálpito. “Va a seguir todo igual hasta el final de temporada. Todo igual de apretado, con lo difícil que es ganar, cada vez más. La cabeza y las piernas pesan. No solo lo veo en el Sporting. Cada partido es un drama”.