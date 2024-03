Aficionados del Sporting ponen deberes al Ayuntamiento por el estado de El Molinón: "A ver si para esto hay dinero y no solo para publicidad"

El mupi del Ayuntamiento "un Mundial es caro. Ser mundial no tiene precio" contó con mensaje de vuelta este viernes, en El Molinón, durante el partido del Sporting ante el Albacete. Varios aficionados aprovecharon la circunstancia para enviar a Carmen Moriyón sus quejas por el estado del campo, de propiedad municipal, después de la negativa del gobierno local a continuar en la lucha por ser sede del Mundial. "No pude sentarme en mi asiento por las goteras, para que paséis el aviso a Carmen Moriyón, a ver si para esto hay dinero y no solo para publicidad", compartió en redes un seguidor rojiblanco.

La afición del Sporting compartió también imágenes como la de una persona intentando apuntalar una valla ayudado por un taladro. "Teniendo que taladrar la publicidad de El Molinón porque está que se cae, pero tú sigue poniendo cartelines por Gijón, que es más importante", señaló otro seguidor haciendo referencia a la Alcaldesa.

Las reclamaciones por las goteras han sido constantes durante el duelo del Sporting ante el Albacete, sacudido por la intensa lluvia que acompañó el partido en El Molinón.

Las imágenes también incluyeron la situacion del hormigón del campo en algunas de las zonas del graderío, un aspecto que también ha suscitado varios comentarios.

En días de fuerte temporal, la problemáticas con la sujeción de las vallas, de metal, también generó muchas quejas.