Mensaje para la afición del Sporting de su entrenador tras la derrota: “Nos vamos a levantar”

Miguel Ángel Ramírez lanzó un mensaje con el ánimo de levantar a la afición del Sporting tras la derrota ante el Racing de Santander (2-3), que aleja al equipo rojiblanco de la zona de play-off: “Nos vamos a levantar; queda mucho”, afirmó el entrenador rojiblanco.

Vestuario. “Esta fastidiado. Hicimos muchas cosas para merecer ganar. Es un palo duro. Pero tenemos que rehacernos si queremos enganchados arriba, porque queda mucho para bien y mal. Los que llevamos tiempo en el fútbol, no te asegura nada lo bien que puedes hacer las cosas. En la primera fuimos muy superiores. En la segunda, mejoraron. Seguramente pudo ser otro resultado”

Racing. “Son buenos. Tienen mucha mucha calidad arriba. Hacen parees, unos contra uno, tienen mucha jerarquía arriba. Metimos gente al final que nos diera piernas y repetición. Creo que el partido se decide en el acierto en las áreas. Ellos lo hicieron. Miro la tabla y digo lo mismo: la tabla, al final de temporada. Ahora tenemos que volver a ganar para no descolgarnos. La tabla no me preocupa nada. Nos fuimos cayendo. Nos faltaron piernas.

Mensaje a la afición. “Decían que se estaban cayendo y eso sirvió para hacernos más fuertes. Este equipo va a levantarse. Dar todo lo que tiene. Que acabe la temporada y podamos sentirnos orgullosos. Nos vamos a levantar, que no le queda duda a la afición”.

Cambios. “ Los de ellos han sumado más. Los nuestro no nos sumaron más para llevarnos a otro nivel. La gente que entró no terminó de sujetar. Nos ha faltado estar mejor en defensa y estar más acertados en la segunda parte”

Suplencia de Insua y titularidad de Izquierdoz. “ Por lo que veníamos y necesitábamos. Necesitábamos otras cosas distintas. Por eso elegimos un perfil como el de Cali. Venía entrando muy bien. Ese liderazgo se nota. Además de lo puramente táctico. Podía ser importante”