Ramírez, la teoría del "pico de bajo rendimiento del Sporting" y El Molinón: "Si somos agresivos..."

"Si hemos estado casi toda la temporada invictos en casa, ha sido por el aliento de la grada cuando nos faltaba algo". El entrenador del Sporting está seguro de que "la gente es consciente de la importancia de los últimos cuatro partidos en El Molinón". Por ello, espera ante el Cartagena un ambiente acorde al valor de los tres puntos en una fase de la temporada en la que argumenta si el equipo está en el "pico de bajo rendimiento" o no.

Semana ¿idílica?. "El problema es que aquí hay tantas cosas, cada día. Idílica… No sé si hay alguna semana así en el fútbol de élite. Las semanas siempre tienen sus problemas, altibajos que nunca salen. Siempre intentamos estar estables en lo emocional".

El rival. "Han logrado ser mucho más competitivos durante más tiempo. Son generosos en el esfuerzo, tienen retrocesos muy buenos. Si tienen que meterse diez en el área, son sólidos. Ha sumado más puntos fuera que en casa. En los últimos diez partidos, solo han perdido dos. Es un equipo que compite".

El Sporting de Miranda. "El de la segunda parte y gran parte de la primera. Empezamos muy bien, y después del penalti fueron muy buenos los minutos. Espero que se vea también gran parte del partido ante el Racing. Sabemos que ese Sporting nos permite competir y queremos ser ese".

Los de abajo, aprietan. "Se están jugando estar en el fútbol profesional. En ese límite, un rival no te deja absolutamente nada. Hay que tener paciencia y atención a todo lo que pase. Son peligrosos".

Nacho Méndez. "También va con su evolución como persona y la madurez que ha alcanzado. Me lo comentaba algún miembro del cuerpo técnico ya me dijo que me iba a gustar mucho. No se equivocó. Hablamos en México para tratar una hoja de ruta dentro y fuera del campo. Tenía que ir tomando galones. Especialmente con los chicos de Mareo, puede ser una buena referencia, un líder para ellos".

Esquema. "Si te fijas en los comportamientos en ataque y defensa, lo único que varía es la altura del carrilero en defensa. El resto… Hassan convivió ahí mucho tiempo. Recuerdo el partido ante el Espanyol, de seguir al lateral. Simplemente fue el ajuste de la altura de Hassan".

Portería a cero. "Si te pones a analizar los goles en contra, no hay un factor común. Tenemos que tener mucha atención en el balón parado para volver a ser sólidos. Estamos ajustando las entradas al área para que sean más escalonadas y no esté la frontal descubierta. Eso nos va a ayudar a la transición defensiva y tener menos pérdidas".

Dañar al rival. "Evitando juego interior innecesario, pérdidas que les permita transitar. Son buenos haciendo eso. Tenemos que aprovechar profundidades cortas, el juego por fuera, centros laterales, moverles. Es la única forma ante un bloque bajo. Y por supuesto, acciones de uno contra uno".

Revancha. "Tenemos la mentalidad de que queremos competir mucho mejor que allí (en el Cartagonova)".

El Molinón. "La gente es consciente de la importancia que tienen estos cuatro partidos en casa. Si miramos todo el año, son un factor clave. Si hemos estado casi toda la temporada invicto, ha sido por el aliento de la grada cuando nos faltaba algo. La gente lo sabe. Quiere que terminemos bien la temporada. Parte de darle motivos nosotros. Si proponemos, somos agresivos y vamos hacia adelante, la gente va a responder".

Mario. "En esos casos no soy de creer solo en eso (el gol). Me fijo en más aspectos. No quito a delanteros por no hacer goles. Hay muchos aspectos del juego que son importantes para nosotros. No es solo hacer gol. El análisis tiene que ser completo. También cómo se comportan por la semana".

Gio. "Tenemos que seguir las orientaciones del cuerpo médico para no jugar con su salud. Tengo ganas de que juegue. Se lo he hecho saber. Está siendo fundamental en cada entrenamiento. Muere en cada jugada. Si está para cinco minutos, lo va a hacer. Quiero que juegue, para lo que esté".

Ir a más. "Ya pasamos el pico de bajo rendimiento. Lo han pasado todos, algunos los repiten. Creo que el equipo está para ir hacia arriba en lo que queda. Vamos a ir a más. Hay gente que vuelve a estar fresca. Hemos recuperado a todo el mundo, excepto a Campu y a Axel".

El ambiente. "Trato de aislarme bastante en todo. Intento no leer y no escuchar, salvo a los que tengo que escuchar. Me encuentro protegido de cualquier amenaza externa. Estoy contento porque los veo confiantes y alegres (a los jugadores). Es lo que me da energía".