El presidente ejecutivo lanza un mensaje al optimismo: "Alguno puede tildar este Sporting de Mary Poppins, pero tenemos una gran oportunidad"

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, lanzó un mensaje muy optimista el acto de reconocimiento a los socios de honor del club rojiblanco que se celebró este jueves en la sala de prensa de El Molinón, y que distinguió la fidelidad de hasta veinticinco abonados que se han mantenido en la entidad durante los últimos cincuenta años sin interrupción algunal. En concreto, la generación 1974-2024. "Alguno puede tildar si este es el Sporting de Mary Poppins. Pero no. Esto no se basa en idealismo. Se basa en confianza. Y no caer en el negativismo. Cualquier circunstancias que ha venido la hemos superado. Da igual las lesiones, o rival. Tenemos una gran plantilla y un gran cuerpo técnico y con ellos y junto a nuestra afición pelearemos por todo. Tenemos una gran oportunidad", remarcó el ejecutivo madrileño ante los aplausos de los asistentes, en una intervención que tuvo el foco en lo deportivo.

Antes, Guerra enumeró uno a uno todos los socios reconocidos: José Ramón, Berta, Carlos, Óscar... La sala de prensa de El Molinón estaba abarrotada. Con 22 de los 25 socios distinguidos y sus respectivos entornos. También con varios miembros de la estructura de la entidad: Carlos Barcia, Jorge Morales, Fábio Ruaro, Pepe Acebal, Carlos Llamas... Y con presencia del primer equipo: Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, José Ángel "Cote", uno de los capitanes, además de Queipo, Guille Rosas y Pablo García fueron los encargados de brindar las distinciones a cada uno de los abonados.

Entre los veinticinco socios distinguidos, hubo caras reconocidas en el sportinguismo. Una, la de Ángel García, hijo de un histórico directivo del club, como García Flórez "Son cincuenta años y alguno más. Mi padre me llevaba de crío al fútbol. Este año lo veo bien", sonreía el seguidor al recibir la insignia. También historias bonitas, como la de Joaquín Blanco Blanco y Joaquín Blanco Montes, un padre y su hijo, y que salieron a la vez a recoger sus distinciones. " Hemos seguido siendo socios juntos todos estos años. Es un sentimiento muy bonito", comentaban. También destacaba en la sala de prensa la presencia de Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas y de Aficiones Unidas, desplazado al acto.