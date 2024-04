Ramírez, la plaga de lesiones y las opciones en la medular: “Tenemos gente de sobra preparada”

Miguel Ángel Ramírez analizó este mediodía en Mareo la situación de la plantilla rojiblanca tras la plaga de lesiones que ha alcanzado al Sporting a las puertas de la final que se celebra mañana en el Martínez Valero ante el Elche.

Sus declaraciones.

Plaga de lesiones. “Somos conscientes de que pasa durante el año en una Liga tan larga e intensa. Le pasa a todos los equipos. Durante la primera vuelta demasiado bien nos fue en ese sentido. Pero es lo normal con más kilómetros en las piernas y partidos. En el día a día hay muchos duelos, no solo en los partidos. La de Nacho (Martín) es la última del partido: va al suelo y se le queda la rodilla. Y ciao. Te lesiona. Tenemos gente de sobra preparada para tirar lo que tenemos”.

Nacho Martín. “Él está fastidiado pero es normal. Se lo decía alguno del filial que se ha lesionad también. Enol Prendes y Marcos Fernández: esto también va en el contrato de futbolista. La capacidad de levantarse... Tenemos una plantilla larga: el que ha entrado, lo ha hecho mejor incluso que el que ha salido. Ahora no está Nacho y el que entre lo tiene que hacer mejor que el no está”.

Mario González. “Me aporta mucho. Tiene buen juego de espalda, descarga, llega de una manera agresiva al área. Ataca espacios de delantero. Tiene insisto. Lo puedes entrenar pero con eso se nace”.

Estado de los lesionados. “Rivera, Jonatan están igual que Nacho. Vamos a ver la evolución: si remite el dolor”

Zarfino. “Gio va a llevar un ritmo distinto. Pero entra en convocatoria para poder competir”

Otero. “Otero entra porque está bien. Ayer le hicieron prueba y no tiene nada más allá de esa contractura en la espalda”

Mbemba. “A Pier le veo el año pasado cuando viene a prueba. Se juega un amistosos en el campo 1. Le he visto jugar entrenar en el C y en el Atlético. Puede jugar de mediocentro y de central. Físicamente es fuerte y técnicamente es bueno. Tiene buenos contactos. Esa versatilidad nos puede ayudar”.

¿Cómo se encuentra el equipo? “Nos veo muy bien. Estamos atacando muy bien y siendo un equipo compacto y que está concediendo. Estamos controlando mejor esos equilibrios”.

Plan B en la medular. “Medio centros tenemos a Roque y a Nacho Mendez. Fran Villalba, Gaspar”.

Finales ascenso. “Hay en juego puntos y average. Son importantes para no abrir brechas”

Calendario ante rivales directos y comparación Burgos. “Siempre es mejor poder quitarle a otros (rivales directos) y tú poder sumar”.

Pier como pivote. “Lo ha hecho ahí en años anteriores (pivote). Nos ha ayudado en varias posiciones”

Sistema. “Hemos estudiado y dependiendo del comportamiento que han tenido podemos modificar. Es un entrenador que suele cambiar su estructura durante el partido. Ya nos lo hizo el partido de ida”.

Estado anímico. “Hemos tenido momentos de dificultad como todos. Es mucha la presión y manejar eso es realmente difícil. Hasta que no lo haces no te das cuenta de lo difícil que es. Hacer frente a esa presión para tomar buenas decisiones. Yo no veo a los más jóvenes que se pongan nerviosos. Si ves a Nacho o a Diego… no veo que se pongan nerviosos”.

Elche. “En la primera vuelta venían de no hacer los puntos que merecían. Hay una gráfica muy visual en la que está la Melisa de la Luga: se salen en todos los parámetros salvo en eficacia. Si lo tuvieran, irían líderes destacados. En todos los aspectos de jugo están por encima de la media. Esta mágica Segunda es la que se te plantean muchas dificultades. Han merecido más de lo que han obtenido en las últimas jornadas”.