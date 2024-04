Hassan se queda sin su derbi, la cláusula del miedo impide el duelo de regateadores ante Ontiveros y la letra pequeña de su contrato

La conocida como cláusula del miedo impedirá que el crucial encuentro que afrontan este domingo en El Molinón Sporting y Villarreal B por motivos opuestos –unos por el sueño del ascenso, y otros por amarrar la permanencia– sirva para albergar también otro duelo espectacular, sobre todo para los aficionados: Haissem Hassan no podrá enfrentarse ante su excompañero en el club "groguet" Javier Ontiveros tras haber acordado esta variable entre clubes el pasado verano. Son los dos reyes del regate. Ambos mantienen con vida una habilidad cada vez más difícil de encontrar en un deporte que cincela desde la base a jugadores homogéneos, más tácticos que talentosos, muy valorados en el mercado. Y solo el atacante del Villarreal estará a disposición para la batalla.

Ontiveros, de hecho, es el máximo regateador de la categoría, con 188 recortes completados. Es uno de los jugadores más diferenciales de toda Segunda División pese a su estilo, en ocasiones irregular. Mientras que el rojiblanco Hassan es el segundo de toda la competición que más veces se va de su par, con 159 regates, tras dejar hace tiempo atrás a Emmanuel Addai (141, Alcorcón). Aunque el atacante del Sporting entró en la fase final del encuentro ante el Elche, perjudicado por el cambio de sistema, con la defensa de cinco, y continúa con cuatro amarillas, ese riesgo se mantendrá para los próximos partidos.

El club "groguet" dio el ok a una operación compleja el pasado verano y permitió, antes de renovar al jugador por una temporada más, el desembarco de uno de sus grandes talentos a Gijón, a pesar de contar con un filial que militaba en la misma categoría que el Sporting.

Las dos entidades entendieron que para el extremo galo era una gran oportunidad para foguearse en un equipo con mayor presión que un filial. En esas gestiones, además de recoger esta cláusula, también se incluyeron otras variables.

Entre ellas, una opción de compra por una cantidad cercana a los 3 millones de euros y que si no se consigue el paso a la elite del fútbol español parece muy complicada para las posibilidades económicas del club gijonés.

No hay obligatoriedad en la compra para el Sporting, ni siquiera en caso de ascenso a Primera División, ni ataduras para ninguna de las dos partes. Dependerá siempre de la voluntad del propio Hassan, que es feliz en la ciudad y en el Sporting. La última palabra siempre la tendrá el jugador. Aunque si el conjunto rojiblanco consigue regresar a Primera División las opciones a que los dos caminos se encuentren crecen, lógicamente. Esto no impide luego que, si no hay ascenso, el club rojiblanco busque afrontar de nuevo la continuidad del futbolista, o active otras fórmulas, y se pueda provocar un nuevo acuerdo. Y si el Sporting hace efectiva la opción de compra, el acuerdo sería siempre por tres temporadas. Es decir, tendría el control de Hassan hasta 2027, siendo una apuesta importante para el medio y largo plazo del club.

