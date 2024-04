Cote y lo que tiene que aprender el Sporting del Real Madrid para mejorar en defensa

No se muerde la lengua y su sinceridad le ha llevado a ser uno de los futbolistas del Sporting más queridos por la afición. José Ángel Valdés, Cote, mostró su decepción tras la derrota del equipo ante el Villarreal B con la naturalidad que le caracteríza. "Estoy quemadísimo también", comentó sobre el enfado de la afición. En lo deportivo, hizo un curioso paralelismo con el Real Madrid para buscar solución a los problemas defensivos.

El vestuario. "Estamos jodidísimos. No estuvimos bien. Ellos fueron superiores. Las clasificaciones dicen que vienen últimos y nosotros en play-off, pero en esta categoría es en la que menos te puedes fiar de eso. Cometimos todos un error. No estuvimos a la altura del equipo que somos y del rival que teníamos enfrente. Somos un equipo larguísimo y así es imposible defender. Tenemos que ser un equipo más compacto si queremos competir. Esperemos que retomemos eso".

La Segunda. "No digo exceso de confianza, pero no te puedes fiar de la clasificación. Me reprocho a mí y a mi equipo que da igual el equipo que venga y dónde esté. Si somos conscientes de eso, estaremos más preparados para competir".

Clave. "Ontiveros está en Segunda, pero es de Primera. Si le dejas espacio, te la lía. Y cualquier chaval de ellos. Tenemos que ser un equipo más compacto".

Cinco partidos. "No queda otra que levantarse. Así es esta profesión. Perdí muchas veces y no queda otra que darle la vuelta. Hay que darlo todo y pensar que se puede. También estábamos jodidos el día del Racing. Siendo un equipo compacto, compites. Hay que retomarlo".

Confianza. "Claro que la tenemos. Este equipo tiene nivel, lo demostramos todo el año. Lo dejamos todo. Entrenamos la hostia. Los partidos que perdimos es cuando nos hacemos largos. Hay que estar juntos porque desde ahí, le plantamos cara a cualquiera. Hay una clara demostración: el Madrid fue al City (Etihad) se hizo equipo corto, ahí bajo la línea de gol todos y pasó. Pues nosotros tenemos que ser más todos, a la hora de defender, eso".

Afición. "Estoy quemadísimo también. Hay que creer y estar ahí. Nosotros vamos a estar. Es el momento de apoyar. Entiendo el mosqueo, pero no queda otra que ir a por todas. Estamos al final y es lo que hay".