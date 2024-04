Irarragorri cierra filas en el Sporting: de la cena con Ramírez a la reunión con el vestuario

Tranquilidad y confianza. Estas dos palabras resuenan en el vestuario del Sporting después de unas últimas horas intensas en clave rojiblanca. Especialmente para Alejandro Irarragorri, el primero en cerrar filas en torno al equipo tras la dura derrota ante el Villarreal B. El presidente cenó en la noche del domingo con Miguel Ángel Ramírez, compartiendo mesa con David Guerra, presidente ejecutivo, y Gerardo García, director de gestión deportiva. Este lunes volvió a tomar la palabra en una reunión con toda la plantilla a la conclusión del entrenamiento en Mareo. El mensaje, en ambos encuentros, ante la preocupante dinámica de resultados, el de tener calma y volver a creer en las virtudes que han llevado al equipo a pelear durante toda la temporada por la zona alta.

La jornada ha ayudado a minimizar los daños de un partido para el olvido en El Molinón. La derrota ante el Villarreal B (0-3) solo ha implicado ceder un puesto y mantenerse con los mismos puntos que el equipo que cierra el play-off, ahora el Racing de Santander fruto del triple empate con el Oviedo y los rojiblancos. Todo sigue en manos de un Sporting centrado en pasar página lo más rápido posible enmendando el último tropiezo con una victoria en su visita al Espanyol. Los gijoneses se medirán el domingo (16.15 horas) al cuarto clasificado y uno de los rivales directos en la lucha por el ascenso. En El Molinón ya lograron superarles por 2-0.

La última derrota tampoco ha abierto dudas en el club respecto a la continuidad de Miguel Ángel Ramírez hasta final de temporada. El Sporting y el entrenador se han citado para volver a hablar de futuro al finalizar la presente campaña, ya que el técnico termina contrato en junio. No hay novedad al respecto. Salvo giro inesperado, ni se plantea ni se espera separar caminos antes. Todo después de unos últimos días cargados de tensión más allá del verde. Alejandro Irarragorri no ocultó el pasado jueves, durante la presentación de la reforma de Mareo, su opinión de la imagen ofrecida en Elche. "Probablemente no fue el planteamiento ideal, probablemente no hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer", señaló. El entrenador conversó después con el dirigente y, al día siguiente, le respondió públicamente. "Somos frontales y muy respetuosos. Como él sabe que el que sabe de fútbol soy yo, se sienta conmigo y lo discute. Escucha. Hablamos de fútbol. Y aprende. Aprendemos el uno del otro", comentó.

Al margen de lo vivido en las últimas horas, Alejandro Irarragorri y Miguel Ángel Ramírez mantienen encuentros periódicos para debatir sobre la marcha del equipo. Cuando el presidente se encuentra fuera de Asturias, son frecuentes de manera telemática. Lo cierto es que, en la presente campaña, nunca se había vivido una reacción de El Molinón como la vista ante el Villarreal B. A la bronca a los jugadores se unieron los reproches al palco.

El Sporting tiene por delante cinco jornadas con todo por decidir en la que le esperan tres rivales en la lucha por el ascenso, y otros dos metidos en la pelea por salvar la categoría. Al duelo del domingo ante el Espanyol le seguirá la visita del Andorra a El Molinón (11 de mayo, 16.15 horas), la salida al campo del Leganés, el último partido en casa, ante el Eibar, y un final de Liga en el campo del Eldense.

