Ramírez sobre la búsqueda de Orlegi para un nuevo entrenador: "El club hace su trabajo. Es normal que clubes como el Sporting estén interesados en Albés"

Miguel Ángel Ramírez compareció ante los medios de comunicación en la víspera del encuentro en El Molinón entre el Sporting y el Andorra. La intervención estuvo marcada por el interés del Grupo Orlegi en Rubén Albés como un candidato al banquillo de El Molinón para la siguiente temporada en un momento en el que el proyecto se juega entrar en play-off. “El club hace su trabajo. Es normal que clubes como el Sporting quieran a Rubén. Me parece un fenómeno como persona y entrenador”, señaló con elegancia el preparador canario. La intervención también alcanzó a su posición con vistas al siguiente proyecto. Ramírez recalcó que volverá a sentarse con el club para analizar su futuro cuando termine la campaña e incidió en que el club “está por encima” y que “se está jugando muchísimo”

Sus declaraciones.

¿Cómo afronta el partido de mañana? “Tenemos ganas de jugar mañana. Fe volver a ganar en El Molinón. Hemos entrenado muy bien tenemos claro que hemos hecho. Ell plan de partido: tenemos que estar alerta y conectado y pensando no en otra que no nos va a ayudar más que conectarnos al juego”

Andorra. “Han hecho pequeños cambios desde la llegada del nuevo técnico, pero el perfil del jugador da las señas. Son jugadores llevados para una idea. Tener balón. La baja de Jandro es importante para ellos. Llegaba con un rendimiento muy bueno. No podemos desesperarnos porque la tengan. Porque la tienen. Pero también nosotros sabemos tenerla y tenerla para hacer daño. Estamos preparados. Habrá momentos que la tengan ellos y también quiero que la tengamos nosotros. Ellos sufren cuando no la tienen. Vamos a intentar tener continuidad con balón y más volumen ofensivo

El Molinón. “No puedo controlar el run run de El Molinón. Sabemos que tienen mucha posesión. Es no quiere decir que no se pueda tener el control del partido”.

Partido trampa. “Ya no hay partidos trampa. Tenemos que aprender del último y no repetir el mismo error. Más que porque venía el colista, fue por pensar en ganar. Tenemos que pensar en qué tenemos que hacer. Mañana tenemos que pensar en el plan de partido y no en el resultado”.

Interés en Rubén Albés. “Me parece un fenómeno como persona y entrenador. Es normal que clubs como el Sporting quieran a Rubén. El club tiene que hacer su trabajo. Luego será que se hable más o menos. Eso no depende del club sino de ustedes: el club tiene que hacer su trabajo y lo tiene que hacer todo el año. Al igual que lo hizo conmigo. Yo sigo diciendo lo mismo: nosotros nos sentaremos cuando acabe la temporada, hablaremos y tomamos la decisión.

Control del vestuario. “Yo no siento desconexión de ninguno. Es algo que hemos hablado de cómo queremos enfrentar de esos partidos que nos quedan. Quienes queremos ser como Grupo. Lo ven como una oportunidad: de esta dependerá lo que está por llegar. Tenemos en las manos algo de lo que podemos trascender. Estamos preocupados por el pasado o el futuro cuando en el presente tienes una oportunidad

Hassan. “El impacto que tuvo Hassan contra el Espanyol fue notable y ha sido así durante mucho tiempo. Lo bueno… tenemos soluciones y plan B, C, para sacar el mayor rendimiento del grupo”

Pascanu. “Pasca ha tenido un proceso vírico y ha estado con fiebre. Entendemos que puede estar en convocatoria. Puede ayudarnos mañana”.

Rivera. “Está mucho mejor y está a todos los niveles mejor… está en el punto más alto tras la lesión”.

El club, por encima. “El club está por encima de nosotros. Nosotros estamos de paso. No somos tan grandes para que el club cambie de paso. Nosotros estamos al servicio del club. No nos demos tanta importancia. El club es el importante. Se está jugando muchísimo”.