Juanele ya está en casa tras recibir el alta en el HUCA: el ex del Sporting continúa la rehabilitación junto a su familia

Juanele ya está en casa. El exjugador del Sporting ha recibido este miércoles el alta en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) en el que ingresó el pasado 24 de febrero tras sufrir un ictus. Tranquilo y agradecido por todas las muestras de cariño recibidas, el Pichón continuará con la rehabilitación junto a su familia para seguir recuperando movilidad en el brazo y la pierna izquierda, las zonas más afectadas inicialmente.

Juanele, tras recibir el alta en el HUCA, con un ejemplar de su biografía. / J. C.

El mundo del fútbol y especialmente el sportinguismo lleva meses pendiente del estado de salud de Juanele desde que un ictus le sorprendiera mientras se disponía a cenar con un grupo de amigos en una conocida sidrería gijonesa. Desde entonces, el gijonés respondió bien al tratamiento y la rehabilitación seguida en la unidad de ictus del HUCA. A su lado siempre ha estado su hija María y también uno de sus mejores amigos, Fernando Asensio, Chumi. Tras recibir el alta, el Pichón ha querido compartir con LA NUEVA ESPAÑA la imagen de su vuelta a casa junto a la familia. En sus manos, uno de los proyectos afrontados con más ilusión en el último año, el de su biografía, "Mi verdad".

Motivado por su evolución

Juanele charló con LA NUEVA ESPAÑA el pasado 12 de marzo, en el que explicó su evolución. "Me encuentro bien. Gracias a todos por el apoyo que me estáis mostrando a través de llamadas y mensajes. Saldré con más fuerza de todo esto", compartió entonces el Pichón, que poco a poco iba recuperando movilidad.

"Estoy viendo todo el fútbol que puedo. He visto todos los partidos del Sporting. También del Zaragoza", confesaba Juanele desde su habitiación tras completar una nueva jornada de rehabilitación. Se evolución estaba siendo positiva. Entonces ya caminaba él solo con la ayuda de una muleta. Pequeñas conquistas logradas en el día a día que siemper le han llevado a pensar en poder conseguir una recuperación completa. "Estoy trabajando duro y siguiendo todas las pautas que me están dando tanto los médicos como los fisioterapeutas. Motiva ver cómo poco a poco vas evolucionando", explicaba. Todo el mundo se ha portado muy bien conmigo desde el primer momento. Es de agradecer. Desde los médicos que me trataron incluso antes del ingreso y una vez llegado al hospital, como a los fisios que me están ayudando en la rehabilitación", detallaba entonces.