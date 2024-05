Nacho Martín fija la fecha de su reaparición en el Sporting y descubre su petición a Ramírez: "Pregunté y dijo que sí"

Habrá que esperar un poco más para ver a Nacho Martín de vuelta con el equipo. El jugador del Sporting, galardonado este jueves con el premio al jugador “Cinco estrellas” del mes de abril, ha comenzado ya a entrenarse con normalidad con el grupo, pero su reaparición no será, al menos, hasta la próxima semana. El de Noreña, en todo caso, viajará a Leganés este viernes, aunque no vaya entrar en convocatoria. Formará parte de la expedición al desvelar que "se lo pedí al míster y me dijo que sí. En la grada se pasa peor por los nervios, per lo viviré allí".

"Doyo las gracias a todos los que me votaron. Me hace mucha ilusión. Un placer que se hayan acordado de mí para este trofeo", comentó Nacho Martín sobre el galardón que organiza Mahou a través de los votos de los aficionados. "La lesión me pasó en el partido ante el Cartagena. Fue en la última jugada. Noté un dolor muy fuerte. Te sientes mal por eso, porque había conseguido darle la vuelta a mi situación. De nada sirve pensar ahora en eso", comentó el jugador sobre el protagonismo recuperado tras una primera vuelta prácticamente en blanco.

"Todavía fastidia más", apuntó sobre los partidos que están en juego, en los que el Sporting lucha por meterse en play-off, y la imposibilidad de ayudar a sus compañeros desde dentro. Se queda con haber sido capaz de convertirse en una pieza importante en esta segunda vuelta, a la espera de reaparecer en la recta final. "Todos los años que estuve en el Sporting tuve la suerte de ser importante (en categorías inferiores), y este año no fue así. El fútbol cambia muy rápido. Llevaba tiempo sin ir convocado. Ni calentar. La recompensa a los meses en los que estuve trabajando es este premio y los minutos en el equipo", explicó.

Nacho mostró su optimismo para alcanzar el objetivo: "Veo al equipo bien. Ante el Villarreal B tuvimos ese bache. En todas las temporadas hay un partido tonto. Queremos ganar todos los que quedan. No vamos a cambiar ahora". Agradeció también el apoyo del sportinguismo, que tiene previsto protagonizar un notable desplazamiento a Leganés pese a que solo se enviaron 200 entradas a Gijón. "Como lleva pasando toda la temporada, nos sentimos muy apoyados por la afición. Les estamos muy agradecidos. Va a ser un partido difícil. Todos los partidos ante el Leganés son similares. Ellos vienen de perder además. Demostramos en casa que les podemos ganar. No lo hicimos, pero creo que lo merecimos", concluyó el rojiblanco sobre la intención de sumar los tres puntos en Butarque.