Róber Pier discrepa con Ramírez sobre la causa de la derrota del Sporting: "No creo que haya sido falta de piernas"

“Estamos jodidos. Veníamos a ganar. Era el objetivo número uno". Róber Pier pone voz a la sensación del vestuario del Sporting tras la derrota en Leganés. "No creo que haya sido falta de piernas el haber perdido el partido. Lo hemos competido bien, hemos tenido tramos muy buenos, pero al final ellos también tienen sus armas. Son bastante eficaces en lo que hacen”, explicó Róber Pier sobre las razones del traspié en Butarque, minutos después de que Miguel Ángel Ramírez apuntara a la "falta de piernas" como uno de los motivos.

“Me he encontrado bien, he intentado ayudar a la defensa para parar las transiciones de ellos”, detalló, sobre su papel, Róber Pier. “Mirar ahora mismo la clasificación… Hay muchos condicionantes. Suena a tópico, pero tenemos que sacar seis de seis, no podemos pensar mucho más”, apuntó. “No dependemos de nosotros mismos, pero tenemos opciones. Hay que poner todo lo que tenemos para sacar el partido ante el Eibar. Vamos a ganar ese partido y ver dónde estamos”, sentenció.

En cuanto a la polémica sobre el gol anulado al Sporting, el rojiblanco detalló que “mis compañeros están enfadados porque igual no se tiran del todo bien las líneas. No he visto la imagen, pero esas cosas no deberían pasar si es así”. Sobre si debería retirarse el VAR, Róber Pier comentó que “en fueras de juego, que se supone que no hay opción al error, vemos mucha falta de rigor. Esto no puede ocurrir con una herramienta que en teoría te ayuda”.