El ex del Sporting Aitor García, candidato a reforzar a Santos Laguna

Un año después de salir del Sporting y tomar camino al fútbol mexicano, Aitor García ha vuelto a ponerse en el radar del Grupo Orlegi. El de Gibraleón es uno de los futbolistas por los que está interesado el Santos Laguna, otro de los conjuntos del grupo en el país azteca. Aitor viene de protagonizar un gran año en las filas de Juárez, conjunto con el que ha firmado ocho goles en 32 partidos disputados. Actualmente se encuentra disfrutando de las vacaciones en su Huelva natal, a la espera de aclarar su futuro.

"Quería dar las gracias. A todos. Al club, a la afición, a Asturias. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo por este club". Aitor García se despidió así del Sporting hace un año. Un adiós en el que afirmó que "me hubiera gustado seguir". El jugador terminó contrato y el club le trasladó lo previsto: no iban a presentarle la renovación. "He vivido casi la mitad de mi carrera aquí. Me voy triste. Me hubiera gustado seguir. Cuando se cierra una puerta se abre otra. El club ha decidido apostar por otras personas", explicó el de Gibraleón.

"¿Argumentos?, ninguno. La decisión que toman es que no continúe. Ellos me dicen que el tramo (final, a nivel individual) es bueno, pero apostarán por otra gente. Por gente joven o por gente de la casa, no lo sé. No tengo nada que reprochar. Volveré cada vez que pueda", señaló Aitor García, emocionado al inicio, entre lágrimas poco después. El ya exrojiblanco confesó que en las semanas previas al final de la temporada esperaba poder tratar su renovación. "La esperanza es lo último que se pierde. Siempre pensé que íbamos a sentarnos y hablar. Siempre lo pensé y nunca llegó. Pasaron los días y ya pensé que no iba a llegar ese momento. Y no llegó", apuntó.