Ramírez hace números: "Si ganamos los dos partidos, creo que el Sporting se mete en play -off"

Miguel Ángel Ramírez, técnico del Sporting, declaró estar muy confiado en las opciones que tiene el equipo rojiblanco de clasificarse para play-off. "A nivel de confianza le doy un 10", admitió el entrenador canario.

Sus declaraciones.

Confianza. «Estamos animados y confiados. Jugando en casa mucho más. Sabemos del apoyo de nuestra gente y de lo que hemos sido capaces en casa con su ayuda. Si el equipo gana los dos partidos, se mete en play -off»

Nacho Martín. «Nacho Martín está bien. Ha completado los entrenamientos con normalidad, está sin dolor y con buenos datos físicos. Está disponible para comenzar con garantías y hasta dónde pueda dar»

Djuka. «Mi relación con Djuka es la misma de siempre. No tiene nada que ver con su futuro que en los últimos dos partidos no haya calentado o participado. Fue una decisión táctica por lo que pasaba en los partidos. Dos decisiones diferentes, pero ambas con la idea de que el equipo terminara con tres centrocampistas. No entendíamos la entrada de otro punta cuando el rendimiento de ambos estaba siendo bueno»

Eibar. «El Eibar lleva siendo un equipo muy fiable que juega muy bien, con el mayor volumen ofensivo de la liga, que mayor ritmo le da y que quiere dominar al contrario y llegar con mucha gente con laterales con mucha profundidad. Me gusta mucho su propuesta y es de los más completos de la categoría»

A ninguno le vale empatar. «El hecho de que el empate no nos valga a ninguno condiciona el partido. Ambos queremos la victoria e iremos a por ello desde el primer minuto. Ellos saben que tienen la dificultad de jugar en El Molinón que les hará sufrir»

¿Cómo se afronta? «Habrá como siempre muchos partidos dentro del partido. Nuestros comienzos en casa son frenéticos y verticales tratando desde el primer minuto decirle al rival quién quiere ganar y darle la 'bienvenida' a El Molinón. Pero es importante saber manejar los tiempos y saber sufrir, hay que manejar esos momentos»

Bajas Eibar. «Cuando han tenido bajas el Eibar ha mostrado una amplitud de plantilla suficiente para poder compensar las bajas. A priori podrían tener algunas bajas importantes, pero no he visto un parte médico oficial que diga que no van a tener a esos jugadores»

Guille Rosas. «Guille Rosas ha evolucionado mucho y ha mejorado en su fase defensiva, era un poco su debe la temporada pasada en un sector donde tuvimos dificultades. Evaluando lo que habíamos sufrido en esa zona optamos por un perfil como el de Pascanu pues nos daba eso que nos podía faltar. Guille ha trabajado para compensar ese debe y ha acabado la temporada con muy buenos números en sentido defensivo»

¿Su último partido? «Frecuentemente pienso en que puede ser el último partido. Como en mi vida trato de pensar recurrentemente de que puedo morir mañana o que le puede pasar a alguien cercano. Es una forma de vivir que me hace disfrutar más del presente, de los míos y de la vida. No anhelo lo que no tengo sino que disfruto de lo que tengo. Suelo pensar que este puede ser mi último partido, no lo hago ahora porque nos queden 2 jornadas»

Atención a otros marcadores. «Es inevitable estar al tanto de otros resultados. No yo que estaré en el campo, pero sí aquellos que están más cerca de la grada; les va a llegar información inevitablemente»

Cansancio en Leganés. «En un momento del último partido nos faltaban piernas porque hubo retornos a los que no llegábamos y el equipo se estaba partiendo. Teníamos el condicionante de una ventana para 3 cambios. Si lo adelantaba corría el riesgo de que alguien se cayera sin tener cambios. Vimos el rendimiento físico en directo en la tablet y ningún jugador se estaba 'cayendo' por así decirlo. Veo sus datos en el día a día con cargas altas y la respuesta está siendo positiva»

¿Qué partido es más complicado? «Creo que los dos partidos que tenemos son sumamente complicados con independencia de lo que se juegue el Eldense. A nivel de confianza de que el equipo se meta en play-off doy un 10. Llevo confiando en ellos toda la temporada, nos han dado un año magnífico y no voy a dejar de creer en ellos ahora»

