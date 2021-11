Denuncian otro abuso de un acosador de mujeres reincidente en Xàtiva

"Hace poco se hizo famoso un tío que iba tocándole el culo y acosando a chicas en Xàtiva. Bien, hoy me ha tocado a mí, en mi portal y a las 6 de la mañana, donde no hay nadie, evidentemente". De esta forma comienza el relato del abuso que una joven sufrió ayer en la capital de la Costera.

I.D. salió de su residencia, como hace todas las mañanas, camino a la universidad. Antes de llegar a las escaleras se topó con su agresor: "He visto a alguien en el rellano y lo he saludado con un buenos días. Cuando he empezado a bajar he notado que iba detrás de mi rápido. Se me ha pegado, se me ha restregado y me ha tocado el culo. Cuando lo he empujado y he podido salir a la calle se ha ido por el otro lado, riendo", apuntó este jueves, después de ser contactada por Levante-EMV.

La agredida llamó enseguida a la Policía Nacional y una patrulla se personó en el lugar de los hechos. Ya por la tarde, cursó la pertinente denuncia tras ser citada en la comisaría a las 18.30.

El de este jueves es el tercer caso que acumula el mismo acosador en el municipio setabense. Todas las víctimas han dado una descripción pormenorizada y similar, incluso alguna ha llegado a compartir vídeos y fotos de su atacante en redes sociales. Y, tras ponerse en contacto entre ellas, apuntan de la existencia de más agredidas que no presentaron denuncia.

"Si alguien cree que este tío tiene esta conducta por motivos sexuales, está completamente equivocado. Lo único que necesita es sentir poder, sentir que te ha asustado. No busca hacerte daño, busca reírse de ti. Y la prueba es que cuando ha visto mi reacción le ha entrado risa y se ha ido por su lado, con eso no hay nada más que añadir. Literalmente, se divierte haciendo esto", expuso.

El patrón de cada situación es similar: el agresor encontró a las mujeres por la calle, se abalanzó por su espalda y les realizó tocamientos. A su vez, les comentó si querían practicar sexo con él. Todas lograron zafarse e irse del lugar en el que se produjo el ataque de improviso.

Finales de agosto

El primer caso que se hizo público tuvo lugar a finales del pasado mes de agosto. Según publicó entonces este diario, fue el mismo atacante quién asaltó de repente a la víctima —que responde a las iniciales A.G— , tocándole el culo y levantándole el pantalón y la ropa interior mientras le hablaba. La joven iba camino al trabajo cuando tuvieron lugar los hechos. Como en los otros asaltos, logró empujar al acosador para separarse de él y llamar a la policía.

Acto seguido, tras quedarse en shock por lo sucedido durante unos segundos, logró captar la faz de su asaltante en varias fotografías y vídeos. Ayer atendió a este diario y explicó que hoy está citada en el juzgado: «No sé si es por un reconocimiento. Yo he seguido manteniendo la denuncia. No escondo lo que pasó y menos si está ocurriendo de nuevo. Es la tercera mujer a la que ataca y su caso se ha hecho público, pero yo conozco más testimonios, como el de una chica a la que abordó en la biblioteca pública de Xàtiva para decirle si quería sexo. Creo que en ese lugar estaba más expuesto y por eso no le hizo ningún tocamiento ni nada de eso. La chica que ha sufrido la última agresión también se ha puesto en contacto conmigo. No tengo ninguna duda de que hemos sido acosadas por la misma persona», argumentó la afectada.

"Me gustaría saber si hay más mujeres de Xàtiva que han sido atacadas por este individuo. Se arrima, te toca el culo, se restriega y se va con toda la chulería del mundo. No se esconde, le da igual. Si hay más casos que los denuncien, por favor", explicó.

Tras hacerse público el suceso, otra joven denunció a principios de septiembre. Había sido atacada un día antes, al salir del trabajo y dirigirse a su coche.

Responde a las iniciales S. C. y este jueves narró lo sucedido: "Me asaltó en plena calle, cuando terminaba de trabajar. Noté como de repente se me acercaba alguien por detrás y antes de poder hacer nada me dio una palmada fuerte en el culo mientras se me pegaba. Empezó a hablarme y no lo entendía muy bien, solo creo que me decía si quería practicar sexo con él. Le contesté que si era gilipollas y se fue tan tranquilo", expuso.