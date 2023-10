Un menor sufrió el pasado martes una brutal agresión por parte de un compañero del colegio Nostra Senyora de la Consolació, en el municipio de Alaró, en Mallorca.

En el vídeo, que ha llegado a Diario de Mallorca, del greupo Prensa Ibérica, a través de un buzón de denuncias anónimas, se ve cómo el agresor obliga a su compañero a agacharse y besarle los pies. Acto seguido, le propina varias patadas en la cabeza mientras el resto de compañeros observan lo ocurrido sin intervenir.

Según la denuncia anónima, los hechos ocurrieron el pasado martes y el agresor tiene dos años más que la víctima. Algunos de los menores que aparecen en el vídeo llevan el uniforme del colegio, y según asegura el denunciante, la agresión "no es un caso aislado" en este centro escolar.

La Policía no tiene constancia

Según ha podido confirmar Diario de Mallorca, varias personas han interpuesto una denuncia en la Guardia Civil de Binissalem, aunque al haber menores implicados no ha trascendido más información. La Policía Local de Alaró, por su parte, no tiene constancia de estos hechos y según el oficial jefe no ha llegado ninguna denuncia a la comisaría.

Sin embargo, la conselleria de Educación sí está al tanto de lo sucedido. El inspector del centro educativo está gestionando el caso desde el miércoles, y se ha activado el protocolo de acoso escolar.

Según informan desde la Conselleria, de acuerdo al decreto 121/2010 de derechos y deberes de los alumnos, si este tipo de agresiones pueden influir en el colegio, se tiene que activar el protocolo aunque los hechos hayan ocurrido fuera, como es el caso, al margen de que pueda haber denuncias en los tribunales.

Con todo, en Educación no tienen constancia de que en este centro sucedan este tipo de episodios de forma frecuente, aunque el caso se está investigando.