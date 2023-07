Groenlandia se derritió hace 416.000 años, durante un periodo de calentamiento natural inferior al actual, y causó al menos 1,5 metros de aumento del nivel del mar. Hoy representa un peligro mucho mayor porque puede elevar decenas de metros el nivel del mar.

Un estudio publicado en la revista Science muestra que una gran parte de Groenlandia estuvo libre de hielo y que fue completamente verde hace unos 416.000 años, durante un periodo de calentamiento natural moderado.

Estos resultados contradicen la visión previa de que la mayor parte de la capa de hielo de Groenlandia persistió durante la mayor parte de los últimos 2,5 millones de años, y en cambio muestran que será mucho más vulnerable al cambio climático causado por la actividad humana de lo que se pensaba.

Groenlandia es la isla más grande del mundo, con una superficie de unos 2,17 millones de km2, de los cuales el 80% está cubierto por una capa de hielo o glaciar.

Deshielo en curso

Esta capa de hielo es la segunda más grande del mundo, después de la de la Antártida, y contiene el 12% del hielo glaciar del planeta.

Si se derritiera por completo, el nivel del mar subiría unos 7,4 metros, lo que tendría consecuencias catastróficas para las regiones costeras de todo el planeta.

En las últimas décadas, la capa de hielo ha perdido masa casi todos los años debido al calentamiento global, lo que aumenta el riesgo de un deshielo irreversible y rápido en los próximos siglos, una eventualidad que se consolida con el nuevo descubrimiento.

En este video de la Universidad de Vermont, se resume este descubrimiento y se plantean los riesgos que entraña cara al futuro.

Núcleo de hielo

Los científicos utilizaron un núcleo de hielo extraído a 1.390 metros bajo la superficie del noroeste de Groenlandia por científicos de Camp Century, una base militar secreta de Estados Unidos que operó en la década de 1960.

Este tubo, de 3,6 metros de largo de suelo y roca, se perdió en un congelador durante décadas hasta que fue redescubierto en 2017.

Los científicos se sorprendieron al descubrir que contenía no solo sedimento, sino también hojas y musgo, evidencia irrefutable de un paisaje libre de hielo, quizás cubierto por un bosque antiguo por el que habrían vagado tal vez los mamuts lanudos.

Técnicas avanzadas

Los investigadores aplicaron técnicas avanzadas de luminiscencia y de isótopos para proporcionar evidencia directa del momento y la duración del periodo sin hielo.

El estudio revela que el deshielo de Groenlandia causó al menos 1,5 metros de aumento del nivel del mar, a pesar de que los niveles atmosféricos de dióxido de carbono, que atrapa el calor, eran mucho más bajos entonces que hoy (280 frente a 420 ppm).

Esto indica que la capa de hielo de Groenlandia puede ser más sensible al cambio climático provocado por la actividad humana de lo que se entendía anteriormente, y que será vulnerable a un deshielo irreversible y rápido en los próximos siglos, tal como se temía antes de este estudio.

Futuro del planeta

El estudio también tiene implicaciones para el futuro de nuestro planeta. Los autores advierten de que, si el calentamiento natural moderado de hace 416.000 años fue suficiente para derretir la mayor parte de la capa de hielo de Groenlandia, el calentamiento actual provocado por las actividades humanas, mucho más acusado, podría tener consecuencias aún más graves.

“El pasado de Groenlandia, preservado en 3,6 metros de suelo congelado, sugiere un futuro cálido, húmedo y en gran parte libre de hielo para el planeta Tierra”, dice en un comunicado Paul Bierman, geocientífico de la Escuela Rubenstein de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la UVM y miembro del Instituto Gund para el Medio Ambiente, “a menos que podamos reducir drásticamente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera”.

Urge tomar medidas

Por lo tanto, es urgente tomar medidas para mitigar el cambio climático y evitar que el nivel del mar suba más de lo que ya lo ha hecho, amenazando a millones de personas que viven en zonas costeras, señalan los autores.

El nuevo estudio proporciona pruebas sólidas y precisas de que Groenlandia corre un grave riesgo de derretirse de forma irreversible, concluyen los investigadores.

“Si derretimos solo porciones de la capa de hielo de Groenlandia, el nivel del mar sube dramáticamente”, dice Tammy Rittenour de Utah.

“Modelando hacia adelante las tasas de derretimiento y la respuesta al alto nivel de dióxido de carbono, estamos viendo metros de aumento del nivel del mar, probablemente decenas de metros”, añade.

La diferencia es que “hace cuatrocientos mil años no había ciudades en la costa”, matiza Bierman, pero hoy hay muchas ciudades litorales”, añade evocando a Nueva York, Boston, Miami, Amsterdam, o a la mayoría de centros de población mundial de India y África, que están cerca del nivel del mar.

Referencia

Deglaciation of northwestern Greenland during Marine Isotope Stage 11. Andrew J. Christ et al. Science, 20 Jul 2023; Vol 381, Issue 6655, pp. 330-335. DOI: 10.1126/science.ade4248