LUCA, el "último ancestro común universal" de todos los organismos vivos, vivió hace entre 4,32 y 4,52 mil millones de años, según un nuevo estudio. Esta datación más precisa nos permite ver de otra forma el árbol de la vida, y nos ayuda a rastrear cómo han evolucionado las células a lo largo del tiempo en la Tierra, hasta desembocar en las formas actuales de vida compleja.

Un nuevo estudio liderado por científicos del Instituto Real de los Países Bajos para la Investigación del Mar (NIOZ), con la colaboración de especialista del Reino Unido, Hungría y Japón, concluye que el Último Ancestro Común Universal (LUCA), precursor de todas las bacterias, arqueas y de los organismos eucariotas como plantas, animales y seres humanos, vivió hace entre 4,32 y 4,52 mil millones de años.

Una célula con elementos compartidos

De acuerdo a una nota de prensa, aunque se desconoce el aspecto de LUCA, los investigadores lo describieron como una célula con componentes como proteínas ribosómicas y una ATP sintasa, una serie de compuestos que son compartidos por todas las bacterias, arqueas y eucariotas. Vale recordar que los eucariotas representan el eslabón de la vida compleja: organismos dotados de células con núcleo como las diversas especies de plantas y animales y los propios seres humanos, que surgieron con posterioridad a la evolución de la vida microbiana y unicelular.

Como explican en un artículo científico publicado recientemente en la revista Nature Communications, los especialistas utilizaron un nuevo enfoque de datación molecular, que les permitió estimar con mayor precisión el momento en que LUCA se dividió en bacterias y arqueas, iniciando el camino hacia los organismos eucariotas. Esta datación más precisa es crucial para comprender en mayor profundidad la evolución del árbol de la vida, e incluso para obtener nuevos elementos que puedan explicar el origen de la vida en la Tierra.

La fusión de dos ramas

Un punto clave de esta investigación es que los hallazgos sugieren que las arqueas, a menudo denominadas bacterias antiguas, provienen de un ancestro que es más antiguo que el de las bacterias actuales. Con este enfoque de datación mejorado, se puede comprobar que los antepasados de todas las arqueas actuales vivieron hace entre 3,37 y 3,95 mil millones de años.

De esta manera, el último ancestro común de las arqueas conocidas es más joven que el de todas las bacterias: "esto sugiere que las arqueas anteriores se extinguieron o viven en algún lugar escondido de la Tierra donde aún no las hemos encontrado", indicó en el comunicado la científica Anja Spang, una de las autoras principales del nuevo estudio.

En ese complejo camino de la vida y su desarrollo en nuestro planeta, mientras los eucariotas tuvieron su último ancestro común hace entre 1,84 y 1,93 mil millones de años, LUCA fue el comienzo de todo hace entre 4,32 y 4,52 mil millones de años. "Si imaginas toda la vida en la Tierra como un árbol genealógico, LUCA está en la base y, en algún momento, el tronco se parte en una rama bacteriana y una arqueal. Pero los eucariotas no son una rama separada de este árbol de la vida, sino más bien una fusión de dos ramas que surgieron de las ramas bacteriana y arqueal. Tenemos un poco de ambas cosas en nosotros”, concluyó Tara Mahendrarajah, líder del equipo de investigación.

Referencia

ATP synthase evolution on a cross-braced dated tree of life. Tara A. Mahendrarajah, Anja Spang et al. Nature Communications (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-42924-w