El gesto de una concursante de Pasapalabra que ha mosqueado a los espectadores

No hay concurso de televisión en el que no se hable en alguna ocasión de tongo. Muchos son los espectadores que aseguran que tanto las preguntas como las respuestas de los programas que nos entretienen todas las tardes en las grandes cadenas nacionales "están amañados". Razones para sospechar no faltan. Desde luego que a las cadenas les viene mejor que estén presentes unos concursantes más queridos por el público que a lo mejor otros que no son tan apreciados por la audiencia. En el caso de Pasapalabra, el concurso que desde hace años llena las tardes de Telecinco, los espectadores tienen claro cuál es la favorita de los responsables del formato: Aurora, la cordobesa que acude cada tarde a Telecinco para intentar conseguir dinero con el que ayudar a la empresa de moda de su hermana. Muchos aseguran que Telecinco le pone los "roscos" más fáciles a la eterna rival de Fran González, el crack asturiano del rosco que se ha ganado el cariño de miles de espectadores. Pero las sospechas no se quedan ahí. Ni mucho menos.

Ayer mismo (una semana después de que Fran volviera tras estar alejado del formato por problemas familiares), muchos se fijaron en un gesto de Aurora que "mosqueó" a varios espectadores. El gesto se produjo durante el rosco, la parte más emocionante del programa y en la que los concursantes pueden hacerse con un premio de casi 800.000 euros sin contestan bien a las preguntas que les hace el presentador. Dicen los que sospechan de la actitud de Aurora que se tocaba mucho el cuello. Como si eso fuera un gesto para alguien que la estuviera viendo entre el público o alguien de la organización del programa.



Las sospechas

"Aurora hace cosas raras€ de llevar varias vueltas pasando palabra, de pronto le vino la inspiración€ eso de torcer el cuello y mirar al público parece que le da suerte", apuntaba ayer un espectador tras el programa. "Mira mucho hacia los lados y asiente. Algo hay seguro", apuntaba otro espectador. "No recuerda que hubiera ningún concursante que hiciera lo mismo que hace Aurora, mirar a los lados y girar el cuello cuando no acierta", apuntó un tercero.

Las sospechas están sobre la mesa y de hecho ayer en redes sociales muchos aseguraban que iban a aprovechar el programa de hoy y de los próximos días para intentar fijarse en la actitud de Aurora. Veremos.