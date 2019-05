Un expretendiente de Mujeres y Hombres y Viceversa muestra su imagen tras un injerto capilar y hace una dura confesión

En no pocas ocasiones los focos de la televisión esconden realidades dramáticas. Detrás de la fama se esconden historias no demasiado alegres que al final, eso sí, suelen reflejar siempre un espíritu de superación. Algo así es lo que parece que vivió en los últimos meses Christian Blanc, el que fuera pretendiente de Mujeres y Hombres y Viceversa hace varios meses ha sorprendido a todos en sus redes sociales con un espectacular cambio de look: ha aprovechado las ofertas en Turquía para ponerse pelo. Y, además, ha realizado una confesión más que dura: sus padres le abandonaron cuando era pequeño.

Según informa la propia web del programa la dura confesión tuvo lugar a través de los stories de Instagram del propio joven. Allí fue donde confesó que "no he tenido madres ni padre pero eso me ha hecho más fuerte". "A mi padre lo he visto una o dos veces en mi vida, era una persona enferma a la que no guardo ningún rencor. Mi madre siempre ha mirado más por ella que por sus hijos", remató.

Lo que parece que ha cambiado del todo la vida del joven es su reciente paternidad. Desde hace semanas Blanc utiliza las redes sociales para mostrar el crecimiento de su pequeña queriendo por tanto marcar la diferencia con sus propios padres y poniéndose a si mismo como ejemplo de que todo se puede superar y salir adelante. Blanch se encuentra además centrado en su trabajo y en cuidar a sus seguidores, que se cuentan por decenas de miles en redes sociales.

Mujeres y Hombres y Viceversa ha dado algunos famosos al panorama nacional a lo largo de los últimos años. No en vano este programa lleva ya mucho tiempo de emisión aunque no sin cierta polémica. Algunos de los espectadores que seguían este formato que se emitió primero en Telecinco pero que desde hace unos meses pasó a Cuatro (el segundo canal de Mediaset), critican la imagen que se da de la juventud y de las relaciones personales que los más jóvenes establecen entre ellos. Unas críticas que sin embargo no consiguen mermar los elevados datos de audiencia que logra este programa cada mediodía y sobre todo en sus emisiones a la carta a través de las plataformas de Mediaset en España. La nueva vida de Blanc es sólo una muestra de los cambios que algunos experimentan después de pasar por este formato.