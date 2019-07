Belén Esteban responde al fin a la crítica más repetida entre quienes asistieron a su boda: "puse yo los límites"

Ha sido, sin duda alguna, la boda del año. Y, como desde hace tiempo viene sucediendo, ha tenido un importante precio para la revista más importante del papel rosa española. El enlace entre Belén Esteban y Miguel se pagó de forma "generosa" por parte de la revista ¡Hola! según cuentan quienes estuvieron presentes en las negociaciones del enlace. Pero de lo que ahora habla todo el mundo (sobre todo esta semana en Sálvame) es de si la venta de la exclusiva era la razón por la que Belén Esteban obligó a todos sus invitados a dejar en la puerta de la ceremonia todos los teléfonos móviles.

La propia exnovia de Jesulín de Ubrique lo aclaró la pasada semana (el sábado) durante una entrevista muy personal en el programa Sálvame Deluxe. Y lo hizo después de que varias compañeras de Telecinco hubieran acusado a la novia de la boda de haber hecho justo lo contrario de lo que dijo: vender todas las fotos de su enlace.

"Desde septiembre supe que iba a quitar los móviles a todos los que vinieran a mi boda. Es algo que sabía porque no quería que estuvieran pendientes de otra cosa. Pero es cierto que ya entonces, cuando anuncié la boda, sabía que no quería móviles y no era por un tema de exclusivas porque el contrato con la revista lo firmé mucho después ", aclaró la de Paracuellos mostrando al presentador del programa y a algunos de sus compañeros el contrato que había firmado con la revista y en el que aparecía la fecha en la que se había firmado el documento. Y no era otra que el 20 de junio. Apenas dos días antes del enlace. Esteban lo mostró haciendo hincapié en que no podía haber pedido en septiembre que se dejaran los móviles fuera si todavía no sabía que iba a vender la exclusiva.

"Llamé a todos en el momento en el que podía contar que había una exclusiva de por medio", aclaró días después de un enlace en el que hubo hasta un periodista que se subió a una grúa para intentar captar fotos de los principales momentos de la fiesta y de los invitados.

La colaboradora de Telecinco aseguró que puso límites a los redactores de la revista. "Si yo hubiera salido con Miguel y con otra persona (parece que hace referencia a su hija), la exclusiva la hubieran pagado mucho mejor, en este caso puse yo el precio y lo aceptaron", señaló en declaraciones al que todavía es su programa.