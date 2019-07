Uno de Los Lobos de Boom confiesa lo vivido en el programa: "Lo que nos ha pasado es una barbaridad"

Más de 24 meses en televisión dan para mucho. Y más cuando eres un concursante de un programa de éxito y has conseguido, entre otras cosas, batir el récord mundial de permanencia en un formato de este tipo o llevarte a casa el permio más grande de la historia de la televisión. Por eso muchos se preguntan estos días cómo están viviendo los cuatro amigos que forman parte de Los Lobos de Boom haber podido celebrar que llevan dos años colándose cada tarde en la casa de cientos de miles de personas gracias al concurso de Antena 3. La respuesta la ofreció Manu Zapata (el navarro al que se considera casi el portavoz del grupo) en una entrevista concedida hace días al programa de radio Crónicas Sonoras.

"Lo cierto es que no nos esperábamos nada de lo sucedido. Íbamos con la intención de aguantar el primer programa pero lo que nos ha pasado es una barbaridad, llevamos más de dos años", sentenció Zapata haciendo hincapié en que ya son tan conocidos que no pueden ir a ningún sitio sin que les paren por la calle. "Antes habíamos estado en Saber y Ganar algunos de nosotros y sí que es cierto que hay mucha gente que se acuerda de aquello y que te lo dicen pero esto no tiene nada que ver. No hay ciudad a la que vayamos en donde no se nos reconozca y eso te cambia la vida", resumió.

Pero ¿qué es lo que más ilusión les hace a estos concursantes de todo lo que han vivido a lo largo de los últimos años? Pues para sorpresa de muchos no es el dinero (que ya llevan casi acumulados un millón de euros cada uno) ni la fama que sin duda les va a abrir muchas puertas profesionales en cuanto terminen su paso por la televisión. Es otra cosa muy distinta.

"Lo que más orgullosos nos hace sentir es que haya niños pequeños que tengan curiosidad por la cultura a base de vernos a nosotros en la tele. Que gracias a nuestro ejemplo se interesen por muchas cosas y nos paren por la calle y nos pidan autógrafos", explicó Zapata en la citada entrevista radiofónica. El concursante también explicó cómo se prepara a diario.

"Lo que tiene que ver con la actualidad lo tienes que estudiar pero es que el 90 por ciento de lo que contestamos bien en el concurso es algo que ya traíamos de antes y que lo sabíamos", explicó poniendo su talón de Aquiles en el cine de terror (el que menos controla este gran aficionado a la gran pantalla).