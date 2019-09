Can Yaman se lleva un galardón internacional y lo agradece en este vídeo

No lleva más de un lustro antes las cámaras y ya sabe lo que es ser reconocido en todo el mundo. Can Yaman, el actor de Erkenci Kus, ha logrado un nuevo premio por su trabajo en la serie turca. El artista de Pájaro Soñador se ha llevado el prestigioso premio TV's Top Leading Man 2019. Se trata de una distinción que otorga la web especializada en teleseries E! News y en la que participan series a nivel mundial. Can Yaman se jugaba ser el mejor con el actor de "Sobrenatural", Jensen Ackles, quien había ganado ya en cuatro ocasiones la estatuilla. Pero el turco no solo es que rompa barreras en su país, es que con se trata del primer actor de una serie de habla no inglesa que recibe este galardón.



Can Yaman no tardó en dar las gracias a todos los responsables que hicieron que ganase el premio por delante de un actor consagrado ya en las pantallas anglosajonas. Las palabras del actor turco fueron de cariño y agradecimiento para todos lo que votaron por su candidatura:



"Hola a todos, bueno, pues al parecer he ganado el premio TV's Top Leading Man 2019 gracias a todos vosotros. Vuestros votos han hecho que por una vez los sueños se hagan realidad. Gracias a todos los fans de Erkenci Kus repartidos por todo el mundo. En la votación he tenido un increíble 90% de votos a favor, no me dejasteis caer nunca, vuestro apoyo es enorme. Es la primera vez que me ofrecen un premio como este, es increíble, gracias de nuevo". Este es el vídeo en el Can Yaman da las gracias por el premio





El verano del actor turco le ha llevado por tierras italianas y le ha acercado mucho a los fans de la serie En Nápoles se convirtió en toda una celebridad y sus paseos por las calles italianas se tornaban en un imposible trasiego entretratando de inmortalizar el momento en el quese juntaba con sus seguidores.Por otro lado, en estos últimos días fuimos sorprendido también por la participación del actor junto con Demet Özdemir en la versión turca de La Voz . Tanto él como su compañera endemostraron valer para todo. Lo mismo que para una serie sobre el amor entre dos personas que llegan desde mundos totalmente diferentes a levantarse con un tema en turco que hizo que los jueces se dieran la vuelta.