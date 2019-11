La expulsión más "cantada" de Gran Hermano Vip: "Eres un hijo de Satanás"

Gran Hermano Vip está viviendo sus últimas horas. La tensión cada vez es más palpable en el ambiente. Tanto que los enfrentamientos dentro de las cuatro paredes de la casa más famosa de la televisión son todavía más frecuentes ahora que cuando empezó el concurso. Y es que los meses de convivencia empiezan a pasar factura. A lo largo de la tarde de hoy Sálvame ha desvelado uno de los vídeos más polémicos de las últimas semanas: aquel en el que se señala a Hugo Castejón como el concursante preferido para la expulsión y aquel contra el que apunta toda la casa. Al nominado le llegan a llamar "hijo de Satanás". "No quiero verte, me anulas, me agotas", le reprocha Mila Ximenez.

Lo cierto es que parece que los enfrentamientos entre todos los concursantes también hacen subir la audiencia. Y es que esta edición de Gran Hermano Vip (la séptima de famosos que emite el formato) está siendo una de las más vistas del programa. Lo que piden muchos de los seguidores es que vuelva la versión de anónimos. Aquella en la que convivían varias personas elegidas en castings por toda España. Pero eso no parece que vaya a ser posible. Al menos de momento.



Noemí Salazar

Noemí Salazar ha protagonizado uno de los vídeos más comentados de esta semana de GH VIP 7. La concursante ha puesto en alerta a sus dos amigas, Alba Carrillo y Estela Grande porque dice poder estar embarazada. Parece ser que no le viene el periodo menstrual y además, nota revuelta su tripa, por lo que su cabeza ha empezado a dar vueltas y asegura que podría estar esperando su segundo hijo.

El año pasado pudimos ver en GH VIP 6 a Verdeliss. Una madre coraje que se adentraba en la casa de Guadalix de la Sierra embarazada. La concursante tuvo 'privilegios' coherentes para que no le ocurriera nada y su embarazo estuviera completamente controlado. Lo que nunca ha ocurrido en la casa de Gran Hermano es que una concursante se noto los síntomas una vez lleve casi dos meses en el reality. ¿Será Noemí Salazar la primera?

Aunque asegura que podría estarlo, lo cierto es que Noemí no ha notado ningún síntoma. Lo que sí que se ha realizado es un test de embarazo casero que consistía en orinar y más tarde, echar vinagre y si a los veinte minutos de haberlo echado salen burbujas, eso significaría que está embarazada. Alba Carrillo se ha ilusionado tanto que parece que ya se ha puesto ella misma el título de madrina del niño de su compañera.

Tendremos que esperar a la gala de esta noche para saber si la organización del programa o no, le da una prueba de embarazado. Si esto sucediera, la concursante podría salir de dudas esta misma noche y si no, no sabemos hasta cuando estaría la incógnita en la vida de la influencer.

Telecinco ya anunció hace meses que una vez concluida la versión Vip llegaría la Dúo con parejas y posteriormente empezará, si todo va según lo previsto, Supervivientes, el reality que más triunfa de la cadena.